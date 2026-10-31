உலகில் உள்ள வியக்க வைக்கும் விசித்திரமான சட்டங்கள்!

தினத்தந்தி
சிங்கப்பூர்: பொது இடங்களில் மெல்லும் பசையை (Chewing Gum) விற்பனை செய்வதற்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன.
சுவிட்சர்லாந்து: கினிப் பன்றிகளைத் தனியாக வளர்ப்பது அவற்றின் சமூகத் தேவைகளுக்கு எதிரானதாகக் கருதப்படுகிறது.
ஜப்பான்: சில பணியிடங்களில் உடல் எடை தொடர்பான சுகாதாரப் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. ஆனால் குண்டாக இருப்பது சட்டப்படி குற்றமல்ல.
இத்தாலி: வெனிஸ் நகரில் புறாக்களுக்கு உணவளிப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது
ஆஸ்திரேலியா: சில இடங்களில் பொதுமக்கள் வீட்டில் வளர்க்கும் முயல்களுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன.
ஜெர்மனி: நெடுஞ்சாலைகளில் பெட்ரோல் தீர்ந்து வாகனம் நிற்பது தவிர்க்கக்கூடிய காரணமாக இருந்தால் விதிமீறலாகக் கருதப்படலாம்.
தாய்லாந்து: பணத்தாள்களை அவமதிப்பது மன்னராட்சியை அவமதிப்பதாகக் கருதப்படும் சட்டப் பிரச்சினையை ஏற்படுத்தலாம்.
டென்மார்க்: குழந்தைகளுக்குப் பெயர் வைக்கும்போது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பெயர் பட்டியல் மற்றும் பெயர் விதிமுறைகள் உள்ளன.