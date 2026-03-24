உங்களை கிச்சன் கில்லாடியாக்கும் சூப்பர் சமையல் டிப்ஸ்!

தினத்தந்தி
கறிவேப்பிலையை பொடியாக அரைத்து ரசம், சாம்பார் இறக்கும் போது ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்தால் வாசனை அதிகரிக்கும்.
வாரத்தில் ஒரு நாள் வேப்பிலை, சுண்டைக்காய், கண்ட திப்பிலி, அரிசி திப்பிலி, தனியா, மிளகு ஆகியவற்றை வறுத்து பொடி செய்து சாப்பிட்டால் வாயு தொல்லை, பித்தம் குறையும்.
குழம்பின் நிறம் பிரகாசமாக இருக்க தக்காளி சேர்ப்பதற்கு முன் சிறிது நெல்லிக்காய் சாறு சேர்க்கலாம். சுவையும் மேம்படும்.
பழங்களை வெட்டியதும் எலுமிச்சை சாறு பிழிந்தால், அவை பழுப்பு நிறமாக மாறாது.
பருப்பு வகைகளை வேக வைக்கும் முன் இஞ்சி, உப்பு சேர்த்து ஊறவைத்தால், அவை விரைவில் வெந்து மென்மையாக இருக்கும்.
சமைத்த உணவை அதிக வெப்பத்தில் வைக்காமல், மிதமான அல்லது குளிர்ந்த இடத்தில் மூடி வைத்தால் சுவை, வாசனை குறையாது.
வறுத்த உணவு வகைகளில் எண்ணெய் குறைக்க, காய்கறிகளை முதலில் தண்ணீரில் வதக்கி சேர்க்கலாம்.
காய்கறிகளை வதக்கும் போது சிறிது நீர், சோம்புத் தூள் சேர்த்தால் நிறம் பிரகாசமாகவும் சுவை சிறப்பாகவும் இருக்கும்.