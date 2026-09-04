பூரியுடன் சாப்பிட சூப்பரான கிழங்கு மசாலா!

தினத்தந்தி
செய்முறை; முதலில் உருளைக்கிழங்குகளை நன்றாகக் கழுவி, ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி வேகவைக்கவும். உருளைக்கிழங்கு நன்கு வெந்ததும் ஆறவைத்து, தோலை உரித்து மசித்துக் கொள்ளவும்.
பின்னர் ஒரு கடாயை அடுப்பில் வைத்து சூடானதும் எண்ணெய் ஊற்றவும். அதில் கடுகு சேர்த்து பொரிந்ததும் சீரகம் மற்றும் கடலைப்பருப்பு சேர்த்து சில விநாடிகள் வறுக்கவும்.
தொடர்ந்து காய்ந்த சிவப்பு மிளகாயை சேர்த்து வறுத்து, நறுக்கிய அல்லது துருவிய இஞ்சியை சேர்த்து நன்றாக வதக்கவும். இஞ்சியின் பச்சை வாசனை போனதும், நறுக்கிய பச்சை மிளகாயை சேர்க்கவும்.
அதன் பிறகு மஞ்சள் தூள் மற்றும் நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்த்து நன்றாக வதக்கவும். வெங்காயம் பொன்னிறமாகவும் மென்மையாகவும் மாறும் வரை சுமார் 3 முதல் 4 நிமிடங்கள் வதக்கினால் போதும்.
வெங்காயம் நன்றாக வதங்கியதும், மசித்து வைத்துள்ள உருளைக்கிழங்கை கடாயில் சேர்க்கவும். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து அனைத்தையும் நன்றாகக் கிளறவும்.
பின்னர் சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்து கடாயை மூடி, 5 முதல் 6 நிமிடங்கள் மிதமான தீயில் வேகவிடவும். மசாலா நன்றாகக் கலந்து சற்று கெட்டியாக வந்ததும், மேலே கறிவேப்பிலையை தூவி அடுப்பை அணைக்கவும்.
சுவையான பூரி கிழங்கு மசாலா தயார்! சூடாக இருக்கும் பூரியுடன் இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை சேர்த்து பரிமாறினால், காலை உணவு அல்லது மாலை நேர உணவாக அசத்தலாக இருக்கும்.