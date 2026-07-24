புளிப்பு செர்ரி பழச்சாறு: உடலுக்கு தரும் 7 முக்கிய நன்மைகள்!

தினத்தந்தி
புளிப்பு செர்ரி (Tart Cherry) பழச்சாற்றில் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், ஆந்தோசயனின்கள் மற்றும் பிற தாவரச் சேர்மங்கள் அதிகளவில் உள்ளன. இவை உடலில் ஏற்படும் அழற்சியைக் குறைக்கவும், இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், நல்ல தூக்கத்திற்கு உதவவும் முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடும்.
இதய ஆரோக்கியம்: புளிப்பு செர்ரி பழச்சாற்றில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவக்கூடும்.
நல்ல தூக்கம்: இதில் இயற்கையாகவே இருக்கும் மெலடோனின், தூக்கம்–விழிப்பு சுழற்சியை சீராக்கி, தூக்கமின்மையை குறைக்க உதவலாம்.
மூளை செயல்திறன்: அழற்சி மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் நினைவாற்றல் மற்றும் கவனத்திறனைப் பாதுகாக்க உதவக்கூடும்.
தசை மீட்சி: உடற்பயிற்சிக்குப் பிறகு தசை சோர்வைக் குறைத்து, தசைகள் விரைவாக மீளவும், உடல் சகிப்புத்தன்மையை அதிகரிக்கவும் உதவலாம்.
எலும்பு ஆரோக்கியம்: வயது தொடர்பான எலும்பு அடர்த்தி இழப்பைத் தடுக்க உதவும் திறன் புளிப்பு செர்ரிக்கு இருப்பதாக சில ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
மூட்டுவலி நிவாரணம்: கீல்வாதம் போன்ற பிரச்சினைகளால் ஏற்படும் மூட்டு வலி மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்க இது உதவக்கூடும்.
கவனிக்க வேண்டியது: பெரும்பாலானவர்கள் பாதுகாப்பாக அருந்தலாம். ஆனால் இதில் உள்ள சார்பிட்டால் காரணமாக சிலருக்கு வாயுத்தொல்லை, வயிற்று உப்புசம் அல்லது வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படலாம். எனவே அளவோடு அருந்துவது நல்லது.