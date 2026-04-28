ஐபிஎல் வரலாற்றில் குறைந்த ரன்களில் அவுட்டான அணிகள்!

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - 49 ரன்கள் vs கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (2017)

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - 58 ரன்கள் vs ராயல்பெங்களூரு பெங்களூர் (2009)

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - 59 ரன்கள் vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (2023)

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் - 66 ரன்கள் vs மும்பை இந்தியன்ஸ் (2017)

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் - 67 ரன்கள் vs பஞ்சாப் கிங்ஸ் (2017)

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - 67 ரன்கள் vs மும்பை இந்தியன்ஸ் (2008)

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - 68 ரன்கள் vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (2022)

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - 70 ரன்கள் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (2019)

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - 70 ரன்கள் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (2014)

பஞ்சாப் கிங்ஸ் - 73 ரன்கள் vs ரைசிங் புனே சூப்பர் ஜெயன்ட் (2017)

