இதயம் முதல் கண்கள் வரை பாதுகாக்கும் வெங்காயத்தாளின் மகத்துவம்!

தினத்தந்தி
வெங்காயக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த வெங்காயத்தாள், உணவின் சுவையை அதிகரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், உடலுக்கு தேவையான பல்வேறு ஊட்டச்சத்துகளையும் வழங்கும் ஆரோக்கியமான காய்கறியாகும்.
வெங்காயத்தாளில் நார்ச்சத்து அதிகம் இருப்பதால் செரிமானத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது. மலச்சிக்கல், அமிலத்தன்மை போன்ற செரிமான பிரச்சினைகளை குறைக்கவும் இது துணைபுரிகிறது.
இதில் உள்ள வைட்டமின் A, லுடீன் மற்றும் ஜீயாக்சாந்தின் போன்ற சத்துகள் கண் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கவும், பார்வைத் திறனை பராமரிக்கவும் உதவுகின்றன.
பொட்டாசியம் நிறைந்த வெங்காயத்தாள், ரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது. மேலும் நல்ல கொழுப்பை (HDL) அதிகரித்து, கெட்ட கொழுப்பை (LDL) குறைப்பதன் மூலம் இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் ஆதரவாக இருக்கலாம்.
வைட்டமின் C மற்றும் வைட்டமின் K நிறைந்துள்ளதால், எலும்புகளின் வலிமையையும் அடர்த்தியையும் பராமரிக்க உதவுகிறது. கொலாஜன் உற்பத்தியையும் ஊக்குவிக்கிறது.
வெங்காயத்தாளில் உள்ள வைட்டமின் C, சருமத்தின் நெகிழ்வுத்தன்மையை பராமரித்து, சருமத்தை பளபளப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது.
வெங்காயத்தாளில் உள்ள சல்பர் மற்றும் ஃபிளாவனாய்டுகள் போன்ற தாவரச் சேர்மங்கள், உடலின் செல்களைப் பாதுகாக்க உதவுகின்றன. சில ஆய்வுகள் இவை சில வகை புற்றுநோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்க பங்களிக்கக்கூடும் எனக் கூறுகின்றன.
வெங்காயத்தாள் ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்த ஆரோக்கியமான உணவாகும். இதை அன்றாட உணவில் அளவோடு சேர்த்துக் கொண்டால் செரிமானம், இதயம், எலும்புகள், கண்கள் மற்றும் சரும ஆரோக்கியத்திற்கு பல்வேறு நன்மைகள் கிடைக்கும். இருப்பினும், இது எந்த நோய்க்கும் தனிப்பட்ட சிகிச்சைக்கு மாற்றாக கருதப்படக் கூடாது.