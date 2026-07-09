கொத்தவரங்காயின் நன்மைகளும்... யார் சாப்பிடக் கூடாதென்பதும்!

தினத்தந்தி
கொத்தவரங்காய் சத்துக்கள் நிறைந்த ஆரோக்கியமான காய்கறிகளில் ஒன்றாகும். இதில் புரதம், வைட்டமின் சி, வைட்டமின் ஏ, கால்சியம், இரும்புச்சத்து மற்றும் நார்ச்சத்து போன்ற பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிகளவில் உள்ளன. இருப்பினும், சில உடல்நலப் பிரச்சினைகள் உள்ளவர்கள் இதை அளவோடு மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும்.
கொத்தவரங்காயில் உள்ள வைட்டமின் சி, உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது. அதேபோல், இதில் இருக்கும் இரும்புச்சத்து இரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாக உதவுவதுடன், இரத்தசோகை ஏற்படும் அபாயத்தையும் குறைக்க உதவுகிறது.
குறிப்பிடத்தக்க அளவு கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் ஏ இருப்பதால், கொத்தவரங்காய் எலும்புகள் மற்றும் பற்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது. மேலும், கண்பார்வையை பாதுகாக்கவும், உடலின் நோய் எதிர்ப்பு திறனை வலுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.
கொத்தவரங்காயில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் உடலில் உள்ள செல்களை பாதுகாப்பதுடன், வயிற்றுப் புண் போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவக்கூடும். இதில் இருக்கும் நார்ச்சத்து செரிமானத்தையும் மேம்படுத்துகிறது.
பாரம்பரிய மருத்துவக் கருத்துகளின்படி, வாதம் மற்றும் பித்தம் தொடர்பான உடல்நலப் பிரச்சினைகள் உள்ளவர்கள் கொத்தவரங்காயை அதிகமாக சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இதற்கான அறிவியல் ஆதாரங்கள் வரம்புடையவை. உடல்நலக் குறைபாடுகள் இருந்தால் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.
சில பாரம்பரிய நம்பிக்கைகளில், குறிப்பிட்ட நோய்களுக்கு பத்தியம் இருந்து மருந்து சாப்பிடுபவர்கள் கொத்தவரங்காய் சாப்பிடக் கூடாது என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால், எந்த உணவு அல்லது காய்கறியும் மருந்தின் செயல்திறனை பாதிக்கிறதா என்பது பயன்படுத்தும் மருந்தைப் பொறுத்தது. எனவே, மருந்து எடுத்துக்கொண்டு இருப்பவர்கள் மருத்துவர் அல்லது உணவியல் நிபுணரிடம் ஆலோசனை பெறுவது பாதுகாப்பானது.
கொத்தவரங்காயில் உள்ள கால்சியம் மற்றும் பிற தாதுக்கள் எலும்பு மற்றும் பற்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கின்றன. மேலும், அதிக நார்ச்சத்து இருப்பதால் இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், செரிமானத்தை சீராக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது.
கொத்தவரங்காய் குறைந்த கிளைசிமிக் குறியீடு கொண்டதால், ரத்த சர்க்கரை அளவை திடீரென உயர்த்தாது. எனவே, நீரிழிவு நோயாளிகள் மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் அளவோடு சாப்பிடலாம். பொதுவாக இது ஆரோக்கியமான காய்கறி என்றாலும், தனிப்பட்ட உடல்நிலைக்கு ஏற்ப உணவில் சேர்ப்பது நல்லது.