தினமும் தேங்காய்ப் பால் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்..!

தேங்காய்ப் பாலில் வைட்டமின் சி, இ, பி காம்ப்ளக்ஸ், இரும்பு, பொட்டாசியம் மற்றும் மக்னீசியம் போன்ற அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன.
இதில் உள்ள ஆரோக்கியமான கொழுப்பு அமிலங்கள் உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்க உதவுகின்றன.
தேங்காய்ப் பால் செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி மலச்சிக்கல் பிரச்சினையை குறைக்க உதவும்.
குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களின் சமநிலையை பாதுகாக்கவும் தேங்காய்ப் பால் உதவுகிறது.
லாக்டோஸ் இல்லாததால், பால் ஒவ்வாமை உள்ளவர்களுக்கு தேங்காய்ப் பால் சிறந்த மாற்று பானமாகும். இதில் உள்ள வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகின்றன.
மெக்னீசியம், கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்ற சத்துக்கள் எலும்புகளை வலுப்படுத்த உதவுகின்றன.
உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த விரும்புபவர்களுக்கு தேங்காய்ப் பால் நல்ல தேர்வாக கருதப்படுகிறது.
தினசரி அளவோடு தேங்காய்ப் பால் குடிப்பது உடலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்த உதவும்