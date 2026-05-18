கோடையில் மது அருந்தினால் உடலில் ஏற்படும் பாதிப்புகள்..!

தினத்தந்தி
கோடைக்காலத்தில் அதிக வெப்பம், வியர்வை மற்றும் நீர்ச்சத்து இழப்பு காரணமாக உடல் ஏற்கனவே சோர்வடைந்த நிலையில் இருக்கும். இத்தகைய சூழலில் மது அருந்துவது உடலுக்கு மேலும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
மது உடலில் இருந்து நீரை வேகமாக வெளியேற்றுவதால், கோடையில் நீரிழப்பு ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிக்கிறது. இதனால் தலைச்சுற்றல், வாய் வறட்சி, பலவீனம் மற்றும் கடும் சோர்வு போன்ற பிரச்சினைகள் தோன்றலாம்.
சிறிது நேரம் புத்துணர்ச்சி தருவது போல தோன்றினாலும், மது உண்மையில் உடலின் ஆற்றலை குறைக்கிறது. இதனால் மந்தநிலை, சோர்வு மற்றும் கவனக்குறைவு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
கோடை வெப்பத்தில் மது அருந்துவது செரிமான அமைப்பையும் பாதிக்கலாம். அமிலத்தன்மை, வாயு தொல்லை, அஜீரணம், வயிற்று வலி மற்றும் வாந்தி போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படக்கூடும்.
மது உடலின் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்தும் திறனை குறைப்பதால், வெப்பத்தாக்கம் ஏற்படும் அபாயமும் அதிகரிக்கிறது. குறிப்பாக வெயிலில் அதிக நேரம் இருப்பவர்களுக்கு இது ஆபத்தாக மாறலாம்.
மது அருந்துவது தூக்கத்தையும் பாதிக்கக்கூடும். கோடையில் இது தலைவலி, எரிச்சல் மற்றும் மறுநாள் சோர்வு போன்ற பிரச்சினைகளை உருவாக்கலாம்.
உடலில் நீர்ச்சத்து குறைவதால் சருமமும் பாதிக்கப்படும். சருமம் வறண்டு, பொலிவிழந்து காணப்படுவதுடன் முகப்பரு மற்றும் எரிச்சல் போன்ற பிரச்சினைகளும் தோன்றலாம்.
அளவுக்கு அதிகமாக மது அருந்துவது இதயம் மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தையும் பாதிக்கும். கோடை வெப்பத்தில் இதன் தாக்கம் அதிகரித்து இதயத் துடிப்பு மற்றும் ரத்த அழுத்த மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
இந்த கட்டுரையில் வழங்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. மருத்துவ ஆலோசனை, நோயறிதல் அல்லது சிகிச்சைக்கு மாற்றாக இல்லை. மேலும் விவரங்களுக்கு எப்போதும் மருத்துவரை அணுகவும்.