தினமும் துளசி நீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்..!

துளசி மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த ஒரு சிறந்த மூலிகை செடியாகும். துளசி இலைகளை தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து பருகுவது உடலுக்கு பல்வேறு நன்மைகளை அளிக்கக்கூடும்.
துளசி நீர் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது. இதனால் சளி, இருமல் போன்ற தொற்றுகள் ஏற்படும் அபாயம் குறையலாம்.
தினமும் துளசி நீர் குடிப்பது செரிமானத்தை சீராக்கவும், வயிற்று பிரச்சினைகளை குறைக்கவும் உதவுகிறது.
துளசியில் உள்ள ஆன்டி ஆக்ஸிடென்ட் சத்துக்கள் உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவுகின்றன. இதனால் சரும ஆரோக்கியமும் மேம்படலாம்.
துளசி நீர் வாய் துர்நாற்றத்தை குறைக்க உதவக்கூடும். துளசியில் உள்ள கிருமி எதிர்ப்பு தன்மைகள் வாய்நலத்தை பாதுகாக்க துணைபுரிகின்றன.
துளசி நரம்பு மண்டலத்திற்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கக்கூடியது. மன அழுத்தத்தை குறைத்து மன அமைதியை தரவும் உதவலாம்.
மேலும் துளசி நீர் உடலை புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்திருக்க உதவுகிறது. காலை நேரத்தில் வெதுவெதுப்பாக பருகுவது நல்லது.
ஆனால் ‘துளசி நீர் புற்றுநோயை முழுமையாக குணப்படுத்தும்’ போன்ற தகவல்களுக்கு போதுமான மருத்துவ ஆதாரங்கள் இல்லை. எந்த நோயுக்கும் மருத்துவரின் ஆலோசனை அவசியம்.