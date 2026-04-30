துளசி மாலை அணிந்தால் கிடைக்கும் ஆன்மீக பலன்கள்!

பெருமாள் வழிபாட்டில் மிக முக்கியமான புனித பொருளாக துளசி இலை கருதப்படுகிறது. கோவில்களில் துளசி தீர்த்தமாக வழங்கப்படுவது இதன் ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தை காட்டுகிறது. துளசி, பக்தியின் அடையாளமாகவும் கருதப்படுகிறது.
துளசிச் செடியின் சிறிய மரத் துண்டுகளை கொண்டு தயாரிக்கப்படுவது தான் துளசி மாலை. இதனை அணிவது ஆன்மீக ரீதியாக நல்ல பலனை அளிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. இந்த மாலை அணிந்தால் வெற்றி நம்மை தேடி வரும் என்று பலர் நம்புகின்றனர்.
இதற்கு கூடுதலாக, துளசி மாலை உடலில் குளிர்ச்சி மற்றும் சூட்டை சமநிலைப்படுத்த உதவுகிறது. இதனால் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் இது நன்மை தரும் என கூறப்படுகிறது.
ஆனால், கடையில் வாங்கிய துளசி மாலையை உடனே அணியக் கூடாது. முதலில் அதை சுத்தப்படுத்தும் முறையை பின்பற்ற வேண்டும். மஞ்சள் கலந்த தண்ணீரில் துளசி மாலையை ஊற வைப்பது மிகவும் அவசியமானது.
மஞ்சளை தண்ணீரில் கரைத்து, அந்த நீரில் துளசி மாலையை குறைந்தது இரண்டு மணி நேரம் ஊற வைக்க வேண்டும். பின்னர் அதை சுத்தமான தண்ணீரில் கழுவி, பூஜை அறையில் பெருமாள் அல்லது மகாலட்சுமி முன் வைத்து வழிபட வேண்டும்.
இவ்வாறு பூஜை செய்த பிறகு தான் துளசி மாலையை கழுத்தில் அணிய வேண்டும். இது சாஸ்திரப்படி சரியான முறையாக கருதப்படுகிறது. இதனால் ஆன்மீக பலன் அதிகரிக்கும்.
சிலர் துளசி மாலையை அணிவதற்குப் பதிலாக ஜெப மாலையாக பயன்படுத்துகிறார்கள். மந்திரங்களை எண்ணிக்கையுடன் சொல்ல இதனை பயன்படுத்துவது வழக்கம்.
ஜெபம் செய்யும் போது மாலையை வெளியில் காட்டாமல் மறைத்து பயன்படுத்த வேண்டும். பெண்கள் முந்தானையில் மறைக்க வேண்டும், ஆண்கள் அங்கவஸ்திரம் கொண்டு மறைத்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதே சாஸ்திர விதி.