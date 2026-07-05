அமேசான் காட்டின் டாப் 3 பயங்கர உயிரினங்கள்... தெரிந்தால் அதிர்ச்சியடைவீர்கள்!

தினத்தந்தி
உலகின் மிகப்பெரிய மழைக்காடான அமேசான் எவ்வளவு அழகோ, அவ்வளவு ஆபத்தானதும் கூட! அங்குள்ள மரங்கள், ஆறுகள், சதுப்பு நிலங்கள் என ஒவ்வொரு இடத்திலும் உயிருக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் விலங்குகள் வாழ்கின்றன.
அமேசான் காட்டுக்குள் ஒரு தவறான அடி வைத்தாலே ஆபத்து. அங்கு வாழும் சில உயிரினங்கள் உலகிலேயே மிகவும் சக்திவாய்ந்த வேட்டையாடிகளாக கருதப்படுகின்றன. அவற்றில் டாப் 3 உயிரினங்களை இப்போது பார்க்கலாம்.
முதலிடத்தில் இருப்பது பச்சை அனகோண்டா. அமேசான் நதிகளின் அரசன் என்று அழைக்கப்படும் இந்த மாபெரும் பாம்பு, 20 முதல் 30 அடி நீளம் வரை வளரக்கூடியது. இதன் எடை 250 கிலோவுக்கும் அதிகமாக இருக்கும்.
அனகோண்டாவுக்கு விஷம் கிடையாது. ஆனால் அதுதான் இதன் மிகப்பெரிய பலம். இரையை உடலால் இறுக்கமாகச் சுற்றி, மூச்சு விட முடியாத அளவுக்கு நெரித்து, பின்னர் முழுவதுமாக விழுங்கிவிடும். இதன் பிடியில் சிக்கினால் தப்பிப்பது மிகவும் கடினம்.
அடுத்ததாக பார்க்கப் போவது சிறியதாக இருந்தாலும் மிகப்பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் விஷத் தவளை. நீலம், மஞ்சள் போன்ற கண்கவர் நிறங்களில் காணப்படும் இந்த தவளை பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும். ஆனால் அதைத் தொடுவது உயிருக்கு ஆபத்தாக முடியும்.
இந்த தவளையின் தோலில் இருக்கும் விஷம் உலகிலேயே மிகவும் சக்திவாய்ந்த இயற்கை நச்சுகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. ஒரு சிறிய தவளையில் உள்ள விஷமே பல மனிதர்களின் உயிரைப் பறிக்கும் அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கலாம்.
மூன்றாவது இடத்தில் இருப்பது அமேசானின் வானராஜா எனப்படும் ஹார்பி கழுகு. உலகின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த கழுகுகளில் ஒன்றான இது, சாதாரண கழுகுகளை விட பல மடங்கு வலிமை கொண்டது.
ஹார்பி கழுகின் நகங்கள் கரடியின் நகங்களை விட நீளமாக இருக்கும். அடர்ந்த மரங்களுக்கு நடுவே மணிக்கு சுமார் 80 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பறந்து சென்று, மரக்கிளைகளில் இருக்கும் குரங்குகளையும், சோம்பேறி விலங்குகளையும் ஒரே பாய்ச்சலில் தூக்கிச் செல்லும் திறன் கொண்டது.
அமேசான் காடு இயற்கையின் அதிசயமாக இருந்தாலும், அதே நேரத்தில் மரண ஆபத்துகள் நிறைந்த உலகமும் கூட. அனகோண்டா, விஷத் தவளை, ஹார்பி கழுகு போன்ற உயிரினங்கள் அங்குள்ள உணவுச் சங்கிலியின் உச்ச வேட்டையாடிகளாக திகழ்கின்றன. அதனால் தான் அமேசான், அழகுக்கும் ஆபத்துக்கும் ஒரே நேரத்தில் அடையாளமாக விளங்குகிறது.