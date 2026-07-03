ஆண்மை குறைவின் ஆரம்ப அறிகுறிகள் என்ன? ஆண்கள் கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய தகவல்!

தினத்தந்தி
ஆண்களின் உடலில் டெஸ்டோஸ்டிரோன் (Testosterone) என்பது முக்கியமான ஹார்மோனாகும். இது பாலுணர்வு, தசை வலிமை, எலும்பு ஆரோக்கியம், விந்தணு உற்பத்தி மற்றும் உடல் சக்தியை பராமரிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வயது அதிகரிப்பது, சில நோய்கள் அல்லது வாழ்க்கைமுறை காரணங்களால் இந்த ஹார்மோன் அளவு குறையலாம்.
டெஸ்டோஸ்டிரோன் குறைவதற்கான முக்கிய அறிகுறிகளில் ஒன்று பாலுணர்வு குறைவாக இருப்பது. முன்பைப் போல உறவில் ஆர்வம் இல்லாமல் இருப்பது அல்லது பாலியல் விருப்பம் குறைவது போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், அதற்கான காரணத்தை மருத்துவ பரிசோதனையின் மூலம் கண்டறிவது நல்லது.
எப்போதும் சோர்வாக இருப்பது, உடலில் சக்தி குறைந்தது போன்ற உணர்வு, சிறிய வேலை செய்தால்கூட அதிக களைப்பு ஏற்படுவது போன்றவை டெஸ்டோஸ்டிரோன் குறைவுடன் தொடர்புடைய அறிகுறிகளாக இருக்கலாம். இருப்பினும், இதே அறிகுறிகள் தூக்கமின்மை, மனஅழுத்தம், தைராய்டு பிரச்சினை உள்ளிட்ட பல காரணங்களாலும் ஏற்படலாம்.
மனநிலையில் மாற்றங்கள், மனச்சோர்வு, எரிச்சல், கவலை அல்லது கவனம் செலுத்துவதில் சிரமம் போன்றவையும் டெஸ்டோஸ்டிரோன் குறைவின் அறிகுறிகளாக சிலருக்கு தோன்றலாம். தொடர்ந்து இவ்வாறான பிரச்சினைகள் இருந்தால் மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.
இரவில் நன்றாக தூங்க முடியாமை, அடிக்கடி விழித்துக்கொள்வது அல்லது காலை எழுந்த பிறகும் புத்துணர்ச்சி இல்லாமல் இருப்பது போன்ற தூக்கப் பிரச்சினைகளும் ஹார்மோன் மாற்றங்களுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம். நல்ல தூக்கம் உடலின் ஹார்மோன் சமநிலைக்கு மிகவும் முக்கியமானது.
உறவின் போது விறைப்புத்தன்மை குறைவது அல்லது விந்து அளவில் மாற்றம் ஏற்படுவது போன்ற பிரச்சினைகளும் டெஸ்டோஸ்டிரோன் குறைவுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம். ஆனால் இத்தகைய பிரச்சினைகள் நீரிழிவு, உயர் இரத்த அழுத்தம், சில மருந்துகள், மனஅழுத்தம் மற்றும் ரத்த நாள பிரச்சினைகள் போன்ற பல காரணங்களாலும் ஏற்படக்கூடும்.
டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவு நீண்ட காலமாக குறைவாக இருந்தால், தசை வலிமை குறைதல், உடல் கொழுப்பு அதிகரித்தல், எலும்பு அடர்த்தி குறைதல் மற்றும் சிலருக்கு விதைப்பையின் அளவில் மாற்றம் போன்றவை ஏற்படலாம். இருப்பினும், இந்த அறிகுறிகளை வைத்து மட்டும் டெஸ்டோஸ்டிரோன் குறைபாட்டை உறுதி செய்ய முடியாது.
மேற்கண்ட அறிகுறிகள் தொடர்ந்து இருந்தால், தானாக மருந்துகள் அல்லது ஹார்மோன் ஊசிகளை பயன்படுத்தாமல், மருத்துவரை சந்தித்து ரத்தப் பரிசோதனை மூலம் டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவை பரிசோதித்துக்கொள்வது மிகவும் அவசியம். சரியான காரணத்தைக் கண்டறிந்து, மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி சிகிச்சை பெற்றால் பெரும்பாலான பிரச்சினைகளை திறம்பட கட்டுப்படுத்த முடியும்.