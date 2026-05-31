கோடையில் ஏசி பயன்படுத்தும் போது இந்த தவறுகள் ஆபத்து!

கோடை காலத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வருவதால் பலர் வீட்டில் ஏசி பயன்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளனர். ஆனால் ஏசியை தவறான முறையில் பயன்படுத்துவது உடல்நலப் பிரச்சனைகளையும் அதிக மின்சாரச் செலவையும் ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக இரவு முழுவதும் ஏசி பயன்படுத்துபவர்கள் சில விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையில் ஏசியை வைக்காதீர்கள். பலர் 16 முதல் 18 டிகிரி செல்சியஸ் வரை ஏசியை குறைத்து வைப்பார்கள். ஆரம்பத்தில் குளிர்ச்சியாக இருந்தாலும், நீண்ட நேரம் அந்த வெப்பநிலையில் இருப்பது உடலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். நல்ல தூக்கத்திற்கு 24 முதல் 26 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வைத்திருப்பது சிறந்தது.
ஸ்லீப் மோடு மற்றும் டைமரை பயன்படுத்துங்கள். நவீன ஏசிகளில் ஸ்லீப் மோடு, டைமர் போன்ற வசதிகள் உள்ளன. இவை இரவு நேரத்தில் வெப்பநிலையை தானாக சரிசெய்து அதிக குளிர்ச்சியைத் தவிர்க்க உதவும். இதனால் மின்சாரச் செலவும் குறையும்.
குளிர்ந்த காற்று நேரடியாக உடலில் படாதபடி பாருங்கள். ஏசியின் குளிர்ந்த காற்று தொடர்ந்து உடலில் பட்டால் கழுத்து வலி, தலைவலி, தொண்டை எரிச்சல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். எனவே படுக்கை மற்றும் ஏசி இடையே சரியான தூரம் இருக்க வேண்டும்.
ஏசி பில்டர்களை சுத்தம் செய்ய மறக்காதீர்கள். ஏசி பில்டர்களில் தூசி மற்றும் பாக்டீரியாக்கள் தேங்கினால் ஒவ்வாமை மற்றும் சுவாசப் பிரச்சனைகள் ஏற்படும். குறிப்பாக ஆஸ்துமா உள்ளவர்கள் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். 2 முதல் 3 வாரங்களுக்கு ஒருமுறை பில்டர்களை சுத்தம் செய்வது நல்லது.
ஜன்னல் மற்றும் கதவுகளை மூடி வைத்திருங்கள். ஏசி இயங்கும் போது கதவுகள், ஜன்னல்கள் திறந்து இருந்தால் குளிர்ந்த காற்று வெளியேறி மின்சாரச் செலவு அதிகரிக்கும். திரைகள் மற்றும் ஸ்கிரீன்களை பயன்படுத்துவது அறையின் குளிர்ச்சியை நீண்ட நேரம் பராமரிக்க உதவும்.
அதேபோல், ஏசியை தொடர்ந்து பல மணி நேரம் பயன்படுத்தும்போது உடலில் நீர்ச்சத்து குறைவதும், சருமம் வறண்டு போவதும் போன்ற பிரச்சனைகளும் ஏற்படலாம். எனவே போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதுடன், அறையில் காற்றோட்டமும் இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்வது நல்லது. சரியான முறையில் ஏசியை பயன்படுத்தினால் கோடைகாலத்திலும் உடல்நலத்தை பாதுகாத்து சுகமாக இருக்கலாம்.
மேலும், ஏசியை பயன்படுத்தும் போது அறையை முழுவதும் அடைத்து வைத்திருப்பதை தவிர்த்து, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு பிறகு இயற்கை காற்றும் உள்ளே வரும்படி செய்ய வேண்டும். இது அறைக்குள் இருக்கும் காற்றின் தரத்தை பாதுகாக்க உதவும். தொடர்ந்து செயற்கை குளிர்ச்சியில் இருப்பது சிலருக்கு சோர்வு மற்றும் சுவாச அசௌகரியத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடும்.