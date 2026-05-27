கருப்பட்டி காபி குடிப்பதால் உடலுக்கு என்ன பலன்?

கருப்பட்டி காபி என்பது சுவையையும் ஆரோக்கியத்தையும் ஒருசேர தரும் பாரம்பரிய பானமாகும். இன்றைய காலத்தில் பலரும் வெள்ளை சர்க்கரையை தவிர்த்து, இயற்கையான இனிப்புகளை தேர்வு செய்ய தொடங்கியுள்ள நிலையில் கருப்பட்டி காபி அதிக வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
கருப்பட்டியில் இரும்புச்சத்து, கால்சியம், மக்னீசியம் போன்ற பல முக்கிய சத்துகள் உள்ளன. இதனால் ரத்த சோகை ஏற்படாமல் தடுக்கவும், உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை வழங்கவும் உதவுகிறது. குறிப்பாக பெண்களுக்கு இது நல்ல ஆரோக்கிய பானமாக கருதப்படுகிறது.
கருப்பட்டி காபி செரிமானத்தை சீராக்க உதவுகிறது. உணவுக்குப் பிறகு இதை குடிப்பதால் வயிற்றுப்பெருக்கு, அஜீரணம் போன்ற பிரச்சினைகள் குறையலாம். உடலின் செரிமான சக்தியை மேம்படுத்தவும் இது உதவுகிறது.
மழைக்காலம் மற்றும் குளிர்காலங்களில் கருப்பட்டி காபி குடிப்பது உடலுக்கு வெப்பத்தை தருகிறது. சளி, இருமல், தொண்டை வலி போன்ற பிரச்சினைகளில் இருந்து நிவாரணம் பெறவும் இது உதவுகிறது. அதனால் வீட்டிலேயே பலர் இயற்கை மருந்தாக இதை பயன்படுத்துகின்றனர்.
கருப்பட்டியில் உள்ள இயற்கை தன்மைகள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகின்றன. தொடர்ந்து அளவாக குடித்து வந்தால் உடல் சோர்வு குறைந்து புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும்.
வெள்ளை சர்க்கரையை விட கருப்பட்டி குறைந்த அளவு ரசாயன செயல்முறையில் தயாரிக்கப்படுவதால், இது ஆரோக்கியமான இனிப்புப் பொருளாக பார்க்கப்படுகிறது. அதனால் உடலுக்கு தீங்கு தரும் செயற்கை சேர்வுகள் குறைவாக இருக்கும்.
காலை நேரத்தில் கருப்பட்டி காபி குடிப்பதால் உடலுக்கு உடனடி ஆற்றல் கிடைக்கிறது. வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும் நேரங்களில் சோர்வை குறைத்து சுறுசுறுப்பாக செயல்பட உதவுகிறது.
எந்த உணவாக இருந்தாலும் அளவோடு எடுத்துக்கொள்வது முக்கியம். அதுபோல கருப்பட்டி காபியையும் அளவாக குடித்தால் பல ஆரோக்கிய நன்மைகளை பெற்று உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ளலாம்.