டயாபடீஸ் உள்ளவர்கள் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடும் போது கவனிக்க வேண்டியது!

ஐஸ்கிரீமை விரும்பாதவர்கள் அரிது. சர்க்கரை நோயாளிகளும் அதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல. ஆனால் “முழுவதும் தவிர்க்க வேண்டும்” என்பதற்குப் பதிலாக, அளவு மற்றும் கட்டுப்பாடு முக்கியம்.
சர்க்கரை நோயாளிகள் ரத்த சர்க்கரை கட்டுக்குள் இருந்தால் அவ்வப்போது சிறிய அளவில் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாம். ஒரு அரை கப் ஐஸ்கிரீமில் சுமார் 137 கலோரிகள், 7 கிராம் கொழுப்பு, 16 கிராம் கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் 14 கிராம் சர்க்கரை உள்ளது. அதனால் இது தினசரி உணவாக அல்ல, அரிதாக எடுத்துக்கொள்ளும் இனிப்பு ஆகவே இருக்க வேண்டும்.
ஐஸ்கிரீமில் அதிகமான சர்க்கரை, கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் கலோரி இருப்பதால் ரத்த சர்க்கரை அளவை திடீரென உயர்த்தும் அபாயம் உள்ளது. மேலும் இதில் ஊட்டச்சத்துக்கள் குறைவாக உள்ளதால் இது ஆரோக்கியமான உணவாக கருதப்படுவதில்லை.
அதனால், மூன்று வாரத்துக்கு ஒருமுறை அல்லது அரிதாக மட்டும், அரை கப் அளவைத் தாண்டாமல் சாப்பிடுவது நல்லது. குறைந்த சர்க்கரை மற்றும் கார்போஹைட்ரேட் உள்ள ஐஸ்கிரீம்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும். உணவுக்குப் பிறகு சாப்பிடுவது சிறந்தது. அந்த நாளில் மற்ற கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளை குறைத்து சமநிலைப்படுத்தலாம்.
ஐஸ்கிரீமின் மேல் பாதாம், பிஸ்தா போன்ற நட்டுகளை சேர்த்து சாப்பிட்டால், ரத்த சர்க்கரை திடீர் உயர்வை மெல்லப்படுத்த உதவும். அதே நேரத்தில், அதிக சாக்லேட், சிரப் போன்ற இனிப்பு டாப்பிங்ஸ்களை தவிர்க்க வேண்டும்.
ரத்த சர்க்கரை அதிகமாக இருக்கும் போது அல்லது உடல் நிலை சரியில்லாத போது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடக் கூடாது. ஒவ்வொருவரின் உடல் நிலை மாறுபடும் என்பதால் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
மொத்தத்தில், சர்க்கரை நோயாளிகள் ஐஸ்கிரீமை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டியதில்லை. ஆனால் அளவோடு, கட்டுப்பாட்டுடன் எடுத்துக்கொண்டால் மட்டுமே அது பாதுகாப்பானதாக இருக்கும்.