இது புதுசா இருக்கே..வாழைக்காய் சேனைக்கிழங்கு எரிசேரி!

தினத்தந்தி
விதவிதமான சைவ உணவு வகைகளை விரும்புபவர்களுக்கு இந்த வாழைக்காய் சேனைக்கிழங்கு எரிசேரி சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். தேங்காய் மணத்துடன் சுவையாக இருக்கும் இந்த உணவை சாதத்துடன் சேர்த்து பரிமாறலாம்.
முக்கால் கப் தேங்காய் துருவலுடன் சீரகம் சேர்த்து சிறிது தண்ணீர் விட்டு அரைத்துக்கொள்ளவும். காய்கள் நன்றாக வெந்ததும் அரைத்த தேங்காய் விழுது, மிளகாய்த்தூள், உப்பு சேர்த்து நன்றாகக் கிளறவும்.
தேங்காய் கலவையும் காய்களும் நன்றாக ஒன்றாகச் சேரும் வரை மிதமான தீயில் கொதிக்க விடவும். பின்னர் ஒரு கடாயில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, கறிவேப்பிலை சேர்த்து தாளிக்கவும்.
அதில் மீதமுள்ள தேங்காய் துருவலை சேர்த்து பொன்னிறமாக வறுக்கவும். இந்த வறுத்த தேங்காய் தாளிப்பை எரிசேரியுடன் சேர்த்து நன்றாகக் கிளறி, சிறிது நேரம் கழித்து அடுப்பை அணைக்கவும்.
சுவையான வாழைக்காய் சேனைக்கிழங்கு எரிசேரி தயார். இதனை சூடான சாதத்துடன் சேர்த்து பரிமாறலாம்.