கொளுத்தும் கோடையில் செல்ல வேண்டிய சுற்றுலா தலங்கள்!

தினத்தந்தி
ஊட்டி: கொளுத்தும் கோடை வெயிலில் செல்ல வேண்டிய முக்கியமான இடங்களில் ஒன்றுதான் ஊட்டி. இங்குள்ள பசுமையான தேயிலை தோட்டங்கள், குளுமையான காலநிலை மற்றும் அழகான ஏரிகள் உங்களை சுண்டி இழுக்கும்.
ஏற்காடு: ஏழைகளின் ஊட்டி என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த இடம், அதன் குளிர்ந்த காலநிலை மற்றும் அமைதியான சூழலுக்குப் பெயர் பெற்றது. குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளை கண்டு ரசிக்கலாம்.
கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் தமிழ்நாட்டின் மிகச்சிறந்த மற்றும் புகழ்பெற்ற மலைவாசஸ்தலமாகும். அடர்ந்த காடுகள், பனிமூட்டமான மலைகள் மற்றும் இதமான சூழல் காரணமாக கோடையில் சுற்றுலா செல்ல இது சிறந்த இடமாகும்.
வால்பாறை: பசுமையான தேயிலைத் தோட்டங்கள், அடர்ந்த காடுகள் மற்றும் குளுமையான சூழலுக்குப் பெயர் பெற்ற ஒரு சிறந்த மலைவாசஸ்தலமாகும். அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் வனவிலங்குகளையும் இங்கு காண முடியும்.
மூணாறு: வெயிலின் தாக்கம் தெரியாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால், அதற்கு மூணாறுதான் சரியான இடம். இங்குள்ள தேயிலைத் தோட்டங்கள், மூடுபனி மற்றும் நீர்வீழ்ச்சிகள் இந்த இடத்தை எப்போதும் குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்கும்.
கூர்க்: தென்னிந்தியாவில் உள்ளவர்கள் மிக எளிதாகச் சென்று வரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான இடம். "இந்தியாவின் ஸ்காட்லாந்து" என்று அழைக்கப்படும் கூர்க், காபி தோட்டங்கள் மற்றும் அடர்ந்த காடுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. கோடைக் காலத்திலும் இங்கு இதமான சூழல் நிலவும்.
வயநாடு: பசுமையான காடுகள், நீர்வீழ்ச்சிகள், மற்றும் தேயிலை தோட்டங்களுக்குப் புகழ்பெற்ற ஒரு இயற்கை எழில் கொஞ்சும் மலைவாசஸ்தலமாகும். இதமான தட்பவெப்பநிலையையும் அமைதியையும் அனுபவிக்க இது ஒரு சிறந்த இடமாகும்.