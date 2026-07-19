கோப்பை கிடைக்கவில்லை... ஆனால் உலகையே வென்றார் ரொனால்டோ!

தினத்தந்தி
2006 உலகக் கோப்பையில் 21 வயதான கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ போர்ச்சுகல் அணிக்காக முதல் முறையாக விளையாடினார். 6 போட்டிகளில் 1 கோல் அடித்து, அணியை அரையிறுதி வரை கொண்டு சென்றார்; போர்ச்சுகல் 4-வது இடம் பிடித்தது.
2010 உலகக் கோப்பையில் அவர் வடகொரியாவுக்கு எதிராக ஒரு கோல் அடித்தார். ஆனால் போர்ச்சுகல் ரவுண்ட் ஆஃப் 16-ல் ஸ்பெயினிடம் தோல்வியடைந்து வெளியேறியது.
2014 உலகக் கோப்பையில் காயத்துடன் விளையாடிய ரொனால்டோ, கானாவுக்கு எதிராக ஒரு கோல் அடித்தார். இருப்பினும் போர்ச்சுகல் குழுச் சுற்றிலேயே வெளியேறியது.
2018 உலகக் கோப்பை ரொனால்டோவின் சிறந்த தொடராக அமைந்தது. ஸ்பெயினுக்கு எதிராக ஹாட்ரிக் அடித்த அவர், மொத்தம் 4 கோல்கள் பதிவு செய்தார். ஆனால் போர்ச்சுகல் ரவுண்ட் ஆஃப் 16-ல் உருகுவேயிடம் தோற்றது.
2022 உலகக் கோப்பையில் கானாவுக்கு எதிராக பெனால்டி மூலம் கோல் அடித்த ரொனால்டோ, தொடர்ந்து ஐந்து உலகக் கோப்பைகளில் கோல் அடித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்தார். போர்ச்சுகல் காலிறுதியில் மொரோக்கோவிடம் தோல்வியடைந்தது.
மொத்தமாக, ரொனால்டோ 5 உலகக் கோப்பைகளில் 22 போட்டிகளில் விளையாடி 8 கோல்கள் அடித்துள்ளார்.
உலகக் கோப்பை கோப்பையை வெல்ல முடியாவிட்டாலும், அவரது ஆட்டத் திறன், நிலைத்தன்மை மற்றும் சாதனைகள் ரசிகர்களால் என்றும் நினைவுகூரப்படும்.
கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் உலகக் கோப்பை பயணம், போர்ச்சுகல் கால்பந்து வரலாற்றில் மறக்க முடியாத ஒரு அத்தியாயமாக என்றும் நிலைத்திருக்கும்.