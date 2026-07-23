மஞ்சள் சருமத்திற்கு என்னென்ன பயன்களை தருகிறது தெரியுமா?

தினத்தந்தி
மஞ்சள் இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் முக்கிய இடம் பெற்ற ஒரு இயற்கை மூலிகையாகும். இதில் உள்ள கர்க்யூமின் (Curcumin) என்ற செயற்பாட்டு வேதிப்பொருள், அழற்சி எதிர்ப்பு, ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட் மற்றும் கிருமி எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. அதனால்தான் மஞ்சள் சமையலில் மட்டுமல்லாமல், சருமப் பராமரிப்பிலும் தலைமுறைகளாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
முன்னோர்கள் காலத்தில் பெண்கள் கஸ்தூரி மஞ்சள் அல்லது முட்டா மஞ்சளை அரைத்து முகம், கை, கால்களில் பூசி குளிப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தனர். இதனால் சருமம் இயற்கையாகவே பொலிவுடன் காணப்பட்டதோடு, பருக்கள், கரும்புள்ளிகள் போன்ற சருமப் பிரச்சினைகளும் குறைந்தன.
மஞ்சளில் உள்ள அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் கிருமி எதிர்ப்பு பண்புகள், முகப்பருக்களை கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன. குறிப்பாக மாதவிடாய் காலத்திற்கு முன் தோன்றும் சிறிய பருக்கள் மற்றும் சிவப்புத் தடிப்புகளை குறைக்க, இரவு நேரத்தில் மஞ்சளை பூசி சிறிது நேரம் கழித்து கழுவுவது பலரால் பின்பற்றப்படும் பாரம்பரிய முறையாகும்.
சில பெண்களுக்கு ஹார்மோன் மாற்றங்களால் முகத்தில் தேவையற்ற ரோமங்கள் தோன்றக்கூடும். கஸ்தூரி மஞ்சளை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதன் மூலம் அவற்றின் வளர்ச்சியைக் குறைக்க உதவுகிறது என்ற பாரம்பரிய நம்பிக்கை உள்ளது. இருப்பினும், இதற்கான அறிவியல் ஆதாரங்கள் இன்னும் வரம்புடையவை.
அம்மைத் தழும்புகள், கரும்புள்ளிகள் மற்றும் சரும நிற வேறுபாடுகளை குறைக்க, மஞ்சளுடன் சோற்றுக்கற்றாழை ஜெல்லை கலந்து பயன்படுத்துவது பலரின் வீட்டு வைத்தியமாக இருந்து வருகிறது. இது சருமத்தை ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது.
மஞ்சள், தேன் மற்றும் பால் சேர்த்து தயாரிக்கும் முகப்பூச்சு, சருமத்திற்கு இயற்கையான பொலிவை அளிக்க உதவுகிறது. மேலும் அதிக எண்ணெய் சுரக்கும் சருமம் உள்ளவர்களுக்கு எண்ணெய் சுரப்பை ஓரளவு சமநிலைப்படுத்தவும் உதவக்கூடும்.
மஞ்சள் சருமத்தை மட்டுமல்ல, உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் பல நன்மைகளை வழங்குகிறது. செரிமானத்தை மேம்படுத்துதல், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் கல்லீரல் செயல்பாட்டிற்கு துணைபுரிதல் போன்ற பல ஆரோக்கிய நன்மைகள் இதில் இருப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
பாத வெடிப்புகள் இருந்தால், தேங்காய் எண்ணெயுடன் மஞ்சள் தூளை கலந்து வெடிப்பு உள்ள இடங்களில் தடவி வருவது பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு எளிய வீட்டு வைத்தியமாகும். இருப்பினும், தீவிரமான சருமப் பிரச்சினைகள் அல்லது ஒவ்வாமை இருந்தால் மருத்துவர் அல்லது தோல் நிபுணரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியம்.