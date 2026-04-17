வால்பாறை - இயற்கையின் அழகை அள்ளி வழங்கும் மலை சொர்க்கம்!

தினத்தந்தி

வால்பாறை என்பது தமிழ்நாட்டின் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில், ஆனைமலை மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ள அழகிய மலைப்பகுதி.. இங்கு பரந்த தேயிலைத் தோட்டங்கள் மற்றும் பசுமையான இயற்கைக் காட்சிகள் மனதை கவரும்.

வால்பாறை அருகிலுள்ள ஆழியாறு அணை சுற்றுலாப் பயணிகளின் முக்கிய ஈர்ப்பாகும். அதிரப்பள்ளி அருவி போன்ற அழகிய நீர்வீழ்ச்சிகளும் அருகில் உள்ளன.

அதிக உயரத்தில் அமைந்ததால் இங்கு எப்போதும் குளிர்ந்த காலநிலை நிலவுகிறது. இந்திரா காந்தி வனவிலங்கு சரணாலயம் விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளை காண சிறந்த இடமாகும்.

மலைப்பாதையில் உள்ள 40-க்கும் மேற்பட்ட கூர்மையான வளைவுகள் சாகச அனுபவத்தை தருகின்றன. இயற்கையை நேசிப்பவர்களுக்கு வால்பாறை ஒரு சிறந்த சுற்றுலா தலமாகும்.

வால்பாறை அழகிய மலைப்பகுதியாக மட்டுமல்ல, அமைதியான ஓய்வு இடமாகவும் புகழ்பெற்றது. இங்கு அதிகமாக காணப்படும் தேயிலைத் தோட்டங்கள் இயற்கை ரசனையாளர்களை ஈர்க்கின்றன.

சோலையாறு அணை ஆசியாவின் ஆழமான அணைகளில் ஒன்றாகும்.நல்லமுடி வியூ பாயிண்ட் மலைப்பகுதியின் அழகை முழுமையாக ரசிக்க உதவுகிறது.

மங்கிக்குட்டி அருவி இயற்கை அழகு மற்றும் குளிர்ந்த நீரால் பிரபலமானது. பாலாஜி கோவில் அமைதியான ஆன்மிக இடமாகும்.

சிங்கவால் குரங்கு போன்ற அரிய விலங்குகளை இங்கு காணலாம். மழைக்காலமும் கோடைக்காலமும் வால்பாறை சுற்றுலாவிற்கு சிறந்த நேரமாகும்.

