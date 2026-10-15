இதய ஆரோக்கியத்திற்கு ஏற்ற சுவையான வஞ்சிரம் மீன் வறுவல்!

தினத்தந்தி
வஞ்சிரம் மீனில் புரதம் மற்றும் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் உள்ளன. இவை உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவக்கூடும். சுவையான வஞ்சிரம் மீன் வறுவலை வீட்டிலேயே எளிதாகச் செய்வது எப்படி என்று பார்ப்போம்.
தேவையான பொருட்கள்; வஞ்சிரம் மீன் துண்டுகள் – 10, எலுமிச்சை – 1, இஞ்சி பூண்டு விழுது – 1 மேசைக்கரண்டி, மஞ்சள்தூள் – 1 தேக்கரண்டி, மிளகுத்தூள் – தேவையான அளவு, குழம்பு மசாலாத்தூள் – தேவையான அளவு, மிளகாய்த்தூள் – தேவையான அளவு, உப்பு – தேவையான அளவு, நல்லெண்ணெய் – தேவையான அளவு.
செய்முறை; மீன் துண்டுகளை நன்றாகச் சுத்தம் செய்து, அதில் சிறிதளவு எலுமிச்சைச் சாறு, உப்பு, மஞ்சள்தூள் சேர்த்து சில நிமிடங்கள் ஊறவைக்கவும்.
ஒரு பாத்திரத்தில் இஞ்சி பூண்டு விழுது, மஞ்சள்தூள், மிளகுத்தூள், குழம்பு மசாலாத்தூள், மிளகாய்த்தூள், உப்பு மற்றும் மீதமுள்ள எலுமிச்சைச் சாறு சேர்க்கவும்.
இந்தக் கலவையில் சிறிதளவு தண்ணீர் மற்றும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக் கெட்டியான மசாலாவாகக் கலக்கவும்.
தயாரித்த மசாலாவை மீன் துண்டுகளின் இருபுறமும் தடவி, சுமார் ஒரு மணி நேரம் ஊறவைக்கவும்.
தோசைக்கல்லைச் சூடாக்கி, சிறிதளவு நல்லெண்ணெய் தடவவும். மீன் துண்டுகளை மிதமான தீயில் இருபுறமும் நன்றாக வேகவைத்து, பொன்னிறமாக வறுத்தெடுக்கவும்.
வறுத்த கறிவேப்பிலை மற்றும் எலுமிச்சைச் சாறு சேர்த்துப் பரிமாறவும். சுவையான வஞ்சிரம் மீன் வறுவல் தயார்!
குறிப்பு: மீனை மிதமான தீயில் வறுப்பதால் வெளிப்புறம் கருகாமல் நன்றாக வேகும். கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் மீன் சாப்பிடும்போது பாதரசம் குறைவாக உள்ள மீன் வகைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, நன்கு வேகவைத்துச் சாப்பிடுவது நல்லது.