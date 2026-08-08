வெற்றி, செல்வம், கடன் நிவாரணம்... விநாயகர் வழிபாட்டின் சிறப்பு பலன்கள்!
தினத்தந்தி
எந்த வழிபாட்டை மேற்கொண்டாலும், முதலில் விக்னங்களை நீக்கும் விநாயகரை வணங்குவது இந்து சமயத்தில் சிறப்பானதாகக் கருதப்படுகிறது. மனமார வழிபட்டால் விநாயகர் தடைகளை நீக்கி, வாழ்க்கையில் வெற்றி மற்றும் நன்மைகளை அருள்வார் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கையாகும்.
குடும்பத்தில் அமைதி, செல்வம், மகிழ்ச்சி நிலைக்கவும், கடன் தொல்லைகள் நீங்கவும் சில சிறப்பு விநாயகர் வழிபாட்டு முறைகள் கூறப்படுகின்றன. அவற்றை நம்பிக்கையுடன் கடைப்பிடிப்பது மனநிறைவையும் நேர்மறை எண்ணங்களையும் அளிக்கும்.
கடன் சுமை குறைய வேண்டும் என்று விரும்புபவர்கள், பூசம் நட்சத்திர நாளில் மேற்கு நோக்கி அமர்ந்துள்ள அரசமரத்தடி விநாயகருக்கு அருகம்புல் மாலை அணிவித்து, அரசமரத்தை மூன்று முறை வலம் வந்து தோப்புக்கரணம் போட்டு பிரார்த்தனை செய்யலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.
திங்கட்கிழமைகளில் விநாயகருக்கு அகத்திக்கீரையால் அர்ச்சனை செய்வது கடன் சுமை குறைய உதவும் என்றும், வில்வ இலைகளால் அர்ச்சனை செய்வது வேலை, கல்வி, திருமணம் போன்ற விருப்பங்கள் நிறைவேற வழிவகுக்கும் என்றும் பக்தர்கள் நம்புகின்றனர்.
வெள்ளிக்கிழமைகளில் தாழம்பூவால் விநாயகரை அலங்கரித்து வழிபட்டால் குடும்பத்தில் ஐஸ்வர்யம் பெருகும் என கூறப்படுகிறது. அதேபோல் மாதுளை இலைகளால் அர்ச்சனை செய்வது புகழ், பதவி மற்றும் முன்னேற்றம் கிடைக்க உதவும் என்ற நம்பிக்கையும் உள்ளது.
கோவிலுக்கு செல்ல இயலாதவர்கள் வீட்டில் உள்ள விநாயகர் சிலை அல்லது படத்திற்கு குறிப்பிட்ட இலைகளால் அர்ச்சனை செய்து, "ஓம் விக்ணங்களை தீர்க்கும் விநாயகா போற்றி" என்ற மந்திரத்தை பக்தியுடன் ஜபித்து வழிபடலாம்.
ஒவ்வொரு வேண்டுதலுக்கும் அதற்கேற்ற ஒரு இலை அல்லது பூவை மட்டும் பயன்படுத்தி வழிபடுவது நல்லது. பல வேண்டுதல்களை ஒன்றாகக் கலந்து செய்வதைவிட, ஒரு குறிக்கோளை மனதில் வைத்து பிரார்த்தனை செய்வது சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது.
இந்த வழிபாட்டு முறைகள் அனைத்தும் பக்தர்களின் நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஆன்மிக மரபுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. பக்தி, நேர்மறை எண்ணம் மற்றும் நம்பிக்கையுடன் விநாயகரை வழிபட்டால் மன அமைதியும் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றமும் கிடைக்கும் என்பது பலரின் அனுபவமாக உள்ளது.