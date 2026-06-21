பிரசவத்திற்குப் பிறகு பெண்களுக்கு உடல் பருமன் அதிகரிக்க காரணம் என்ன?

தினத்தந்தி
பிரசவத்திற்குப் பிறகு பெண்களிடம் உடல் பருமன் அதிகரிப்பது பொதுவாகக் காணப்படும் பிரச்சனையாகும். ஹார்மோன் மாற்றங்கள், வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள், தூக்கமின்மை மற்றும் உடல் செயல்பாடு குறைவு போன்றவை இதற்கு முக்கிய காரணங்களாக உள்ளன.
குழந்தை பிறந்த பிறகு பல பெண்கள் தங்களது உடல் எடையை குறைக்க சிரமப்படுகிறார்கள். குழந்தை பராமரிப்பில் அதிக நேரம் செலவிடுவதால் உடற்பயிற்சி மற்றும் உடல் உழைப்பு குறைந்து எடை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
பிரசவத்திற்குப் பிறகு ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் வளர்சிதை மாற்றத்தை பாதிக்கக்கூடும். இதனால் உடலில் கொழுப்பு சேமிப்பு அதிகரித்து எடை குறைப்பது கடினமாகலாம்.
தூக்கமின்மையும் உடல் பருமனுக்கு முக்கிய காரணமாகும். குழந்தையை கவனிப்பதால் போதுமான தூக்கம் கிடைக்காத சூழல் ஏற்படும். இது பசி உணர்வை அதிகரித்து, எடை கூட வழிவகுக்கலாம்.
பிரசவத்திற்குப் பிறகு மனஅழுத்தம் மற்றும் கவலை அதிகரிப்பதும் உடல் எடையை பாதிக்கக்கூடும். சில பெண்கள் மனஅழுத்தத்தை சமாளிக்க அதிகமாக உணவு உட்கொள்ளும் பழக்கத்தால் எடை அதிகரிக்கலாம்.
ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கங்கள் மற்றும் அதிக கலோரி கொண்ட உணவுகளை தொடர்ந்து சாப்பிடுவதும் உடல் பருமனை ஏற்படுத்தும். தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பெண்கள் சத்தான உணவுகளை சரியான அளவில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
உடல் பருமன் நீடித்தால் நீரிழிவு, உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் மூட்டு பிரச்சனைகள் போன்ற உடல்நல பாதிப்புகள் ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிக்கும். எனவே ஆரம்பத்திலேயே உடல் எடையை கட்டுப்படுத்துவது அவசியம்.
பிரசவத்திற்குப் பிறகு உடல் எடையை குறைக்க சீரான உணவுமுறை, தினசரி நடைப்பயிற்சி, எளிய உடற்பயிற்சிகள், போதுமான தண்ணீர் மற்றும் நல்ல தூக்கம் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையே உடல் பருமனை கட்டுப்படுத்த சிறந்த வழியாகும்.