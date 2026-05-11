ஸ்டாலினுடன் முதல்-அமைச்சர் விஜய்... கடைசி 24 மணி நேரத்தில் இந்தியாவில் என்ன நடந்தது?

✦ முதல்-அமைச்சர் விஜய் முதல் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி வரை... புதிய எம்.எல்.ஏ.க்கள் பதவியேற்றனர்!
✦ மு.க.ஸ்டாலின், வைகோ, அன்புமணி, சீமான் ஆகியோரை சந்தித்தார் முதல்-அமைச்சர் விஜய்!
✦ அ.தி.மு.க. சட்டமன்றக் குழு தலைவர் பதவிக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பும், எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பும் தனித்தனி அணிகளாக தற்காலிக சபாநாயகரிடம் மனு கொடுத்துள்ளதால் பரபரப்பு!
✦ திருச்சி கிழக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜினாமா செய்த முதல்-அமைச்சர் விஜய்!
✦ தி.மு.க. சட்டமன்றக் குழு தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்வு!
✦ லக்னோ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சென்னை அணி அபார வெற்றி!
✦ மும்பை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 2 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பெங்களூரு அணி அபார வெற்றி!
✦ முதல்-அமைச்சர் விஜய்க்கு Z+ பாதுகாப்பு வழங்கியது மத்திய அரசு!
✦ சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 குறைவு; ஒரு சவரன் ரூ.1,12,800-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.14,100-க்கும் விற்பனை!