மிளகை அதிகமாக சாப்பிட்டால் என்ன ஆகும்?

தினத்தந்தி
மிளகு பல மருத்துவ குணங்கள் கொண்ட மசாலாப் பொருளாக இருந்தாலும், அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வது சில உடல்நலப் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம்.
மிளகை அதிகமாக உணவில் சேர்த்தால் வயிற்றில் எரிச்சல், அசௌகரியம் மற்றும் செரிமானக் கோளாறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
அதிகப்படியான மிளகு உட்கொள்வது கண் சிவப்பு, கண் அரிப்பு மற்றும் கண் எரிச்சல் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கலாம்.
இரைப்பை மற்றும் உணவுக்குழாயில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவதுடன், சிலருக்கு நுரையீரல் ஆரோக்கியத்தையும் பாதிக்கக்கூடும்.
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பெண்கள் மிளகை அளவோடு சாப்பிடுவது நல்லது. அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டால் தாய்ப்பாலின் சுவையில் மாற்றம் ஏற்படலாம்.
மிளகை அதிகமாக உட்கொள்வதால் தொண்டை எரிச்சல், இருமல் மற்றும் சுவாசக் கோளாறுகள் போன்ற பிரச்சனைகள் சிலருக்கு ஏற்படலாம்.
ஆஸ்துமா அல்லது சுவாசப் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் மிளகை அளவாக பயன்படுத்துவது நல்லது.
வறண்ட சருமம் கொண்டவர்களுக்கு அதிகப்படியான மிளகு சரும வறட்சியை அதிகரித்து, தோல் தொடர்பான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
எனவே, மிளகின் நன்மைகளை பெற அளவோடு பயன்படுத்துவது மட்டுமே சிறந்த வழியாகும்.