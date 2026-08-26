தோட்டாவுக்குள் இருக்கும் உலோகப் பகுதி என்ன? செம்பு உறையின் ரகசியம்!

தினத்தந்தி
சில துப்பாக்கித் தோட்டாக்களில் உள்ளே அடர்த்தியான உலோகப் பகுதியும், அதைச் சுற்றி மெல்லிய செம்பு அல்லது செம்புக் கலவை உறையும் காணப்படலாம்.
செம்பு ஒப்பீட்டளவில் மென்மையான உலோகம் என்பதால், தேவையான வடிவத்தில் உருவாக்குவதற்கும் மாற்றியமைப்பதற்கும் எளிதாக இருக்கும்.
சில வகை தோட்டாக்களில் இந்த வெளிப்புற உறை, தோட்டாவின் உள் அமைப்பை பாதுகாப்பதுடன், துப்பாக்கிக் குழாயுடன் தேவையான தொடர்பை ஏற்படுத்த உதவுகிறது.
துப்பாக்கிக் குழாயின் உட்புற அமைப்புடன் தோட்டா தொடர்பு கொள்ளும்போது, அதன் இயக்கத்தில் சுழற்சி ஏற்படுகிறது. இந்தச் சுழற்சி தோட்டாவின் பறக்கும் பாதையை நிலைப்படுத்துவதில் பங்கு வகிக்கிறது.
தோட்டாவின் வெளிப்புற உறை பயன்படுத்தப்படுவதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றில் தோட்டாவின் உள் உலோகப் பகுதியை பாதுகாப்பதும், துப்பாக்கிக் குழாயில் ஏற்படும் உராய்வை நிர்வகிப்பதும் அடங்கும்.
இருப்பினும், அனைத்து துப்பாக்கித் தோட்டாக்களிலும் செம்பு அல்லது செம்புக் கலவை உறை பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. தோட்டாவின் வடிவமைப்பு மற்றும் பயன்பாட்டைப் பொறுத்து அதன் பொருட்கள் மாறுபடலாம்.
எனவே, ஒரு தோட்டாவின் வெளிப்புறத்தில் காணப்படும் உலோகம் மற்றும் அதன் உள் அமைப்பு அனைத்திலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் என்று கூற முடியாது. வெவ்வேறு வகை தோட்டாக்களுக்கு வெவ்வேறு வடிவமைப்புகள் மற்றும் உலோகக் கலவைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.