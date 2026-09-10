முட்டையை விட 10 மடங்கு சத்து அதிகம் எது தெரியுமா..?

தினத்தந்தி
1. இரத்தசோகைக்கு உதவும்: முருங்கைக்கீரையை வதக்கி சாப்பிடுவது உடலுக்குத் தேவையான சத்துகளை வழங்கி, இரத்தசோகையைத் தடுக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் உதவக்கூடும்.
2. எலும்பு வலிமைக்கு உதவும்: முருங்கைக்கீரையை சூப்பாக செய்து குடிப்பது உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை வழங்கி, உடல் உறுதி மற்றும் எலும்புகளின் வலிமையைப் பராமரிக்க உதவும்.
3. தூக்கத்திற்கு உதவும்: முருங்கைக்கீரையை மாலை நேர உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை வழங்குவதுடன், நல்ல தூக்கத்திற்கு உதவக்கூடும்.
4. கண் மற்றும் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும்: முருங்கைக்கீரையை வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது கண் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவும். மேலும், இதய ஆரோக்கியம் மற்றும் மூளையின் செயல்பாட்டிற்கும் தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை வழங்குகிறது.
5. அழற்சியைக் குறைக்க உதவும்: முருங்கைக்கீரையில் உள்ள பல்வேறு சத்துக்கள் உடலில் ஏற்படும் அழற்சியைக் குறைக்க உதவக்கூடும். எனவே, இதனை சமச்சீரான உணவின் ஒரு பகுதியாக சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
6. செரிமானம் மற்றும் முடி ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும்: முருங்கைக்கீரையில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமானத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது. மேலும், இதில் உள்ள ஊட்டச்சத்துகள் சருமம் மற்றும் முடியின் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும் உதவக்கூடும்.
7. நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு உதவும்: முருங்கைக்கீரையில் உள்ள பல்வேறு ஊட்டச்சத்துகள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு செயல்பாட்டை ஆதரிக்க உதவுகின்றன. இதனை அளவோடு உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலுக்குத் தேவையான சத்துகளைப் பெற உதவும்.
8. சரும ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும்: முருங்கைக்கீரையில் உள்ள சத்துக்கள் சருமத்தின் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவக்கூடும். இதனை கீரையாகவோ அல்லது சூப்பாகவோ உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.