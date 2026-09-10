முட்டையை விட 10 மடங்கு சத்து அதிகம் எது தெரியுமா..?

தினத்தந்தி

முருங்கைக்கீரை நம் அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடிய சத்துமிக்க கீரைகளில் ஒன்றாகும். இதில் இரும்புச்சத்து, கால்சியம், நார்ச்சத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊட்டச்சத்துகள் உள்ளன. இதனை கீரையாகவும், சூப்பாகவும் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். முருங்கைக்கீரையை தொடர்ந்து அளவோடு உணவில் சேர்ப்பதால் கிடைக்கக்கூடிய சில ஆரோக்கிய நன்மைகளைப் பார்க்கலாம்.

1. இரத்தசோகைக்கு உதவும்: முருங்கைக்கீரையை வதக்கி சாப்பிடுவது உடலுக்குத் தேவையான சத்துகளை வழங்கி, இரத்தசோகையைத் தடுக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் உதவக்கூடும்.

2. எலும்பு வலிமைக்கு உதவும்: முருங்கைக்கீரையை சூப்பாக செய்து குடிப்பது உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை வழங்கி, உடல் உறுதி மற்றும் எலும்புகளின் வலிமையைப் பராமரிக்க உதவும்.

3. தூக்கத்திற்கு உதவும்: முருங்கைக்கீரையை மாலை நேர உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை வழங்குவதுடன், நல்ல தூக்கத்திற்கு உதவக்கூடும்.

4. கண் மற்றும் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும்: முருங்கைக்கீரையை வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது கண் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவும். மேலும், இதய ஆரோக்கியம் மற்றும் மூளையின் செயல்பாட்டிற்கும் தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை வழங்குகிறது.

5. அழற்சியைக் குறைக்க உதவும்: முருங்கைக்கீரையில் உள்ள பல்வேறு சத்துக்கள் உடலில் ஏற்படும் அழற்சியைக் குறைக்க உதவக்கூடும். எனவே, இதனை சமச்சீரான உணவின் ஒரு பகுதியாக சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

6. செரிமானம் மற்றும் முடி ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும்: முருங்கைக்கீரையில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமானத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது. மேலும், இதில் உள்ள ஊட்டச்சத்துகள் சருமம் மற்றும் முடியின் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும் உதவக்கூடும்.

7. நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு உதவும்: முருங்கைக்கீரையில் உள்ள பல்வேறு ஊட்டச்சத்துகள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு செயல்பாட்டை ஆதரிக்க உதவுகின்றன. இதனை அளவோடு உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலுக்குத் தேவையான சத்துகளைப் பெற உதவும்.

8. சரும ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும்: முருங்கைக்கீரையில் உள்ள சத்துக்கள் சருமத்தின் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவக்கூடும். இதனை கீரையாகவோ அல்லது சூப்பாகவோ உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

8 வகையான விதைகளும் அவற்றின் ஆரோக்கிய நன்மைகளும்