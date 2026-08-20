TNPL வரலாற்றில் அதிக முறை சாம்பியனான அணி எது?

தினத்தந்தி
2016: தூத்துக்குடி பாட்ரியாட்ஸ் (Tuti Patriots)
2017: சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ் (Chepauk Super Gillies)
2018: சீச்செம் மதுரை பாந்தர்ஸ் (Siechem Madurai Panthers)
2019: சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ் (Chepauk Super Gillies)
2021: சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ் (Chepauk Super Gillies)
2022: சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ் மற்றும் லைகா கோவை கிங்ஸ் (கூட்டு வெற்றியாளர்கள்)
2023: லைகா கோவை கிங்ஸ் (Lyca Kovai Kings)
2024: திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் (Dindigul Dragons)
2025: ஐட்ரீம் திருப்பூர் தமிழன்ஸ் (iDream Tiruppur Tamizhans)