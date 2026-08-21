யாரெல்லாம் முந்திரிப் பருப்பை அளவோடு சாப்பிட வேண்டும்?

தினத்தந்தி
முந்திரிப் பருப்பில் நல்ல கொழுப்புகள், புரதம், நார்ச்சத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊட்டச்சத்துகள் உள்ளன. ஆனால் இதில் கலோரிகள் அதிகமாக இருப்பதால், அளவுக்கு அதிகமாகச் சாப்பிடுவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
குழந்தைகள் மற்றும் டீன் ஏஜ் பருவத்தினர் உடல் மற்றும் விளையாட்டு செயல்பாடுகளில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டிருந்தால், முந்திரியை சிறிய அளவில் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். இது அவர்களின் தினசரி ஊட்டச்சத்து தேவைக்கு பங்களிக்கக்கூடும்.
வயது அதிகரிக்கும்போது, உடல் செயல்பாடு மற்றும் கலோரி தேவையைப் பொறுத்து முந்திரி உள்ளிட்ட நட்ஸ்களின் அளவை கவனமாகத் தேர்வு செய்வது நல்லது. அதிகமாக சாப்பிடுவது தேவையற்ற கலோரி உட்கொள்ளலை அதிகரிக்கலாம்.
முந்திரிப் பருப்பை சாப்பிடும்போது உப்பு, சர்க்கரை அல்லது அதிக எண்ணெய் சேர்க்கப்பட்ட வகைகளைவிட, இயற்கையான அல்லது லேசாக வறுத்த முந்திரியைத் தேர்வு செய்வது சிறந்தது.
முந்திரிப் பருப்புக்கு ஒவ்வாமை (நட் அலர்ஜி) உள்ளவர்கள் அதைத் தவிர்க்க வேண்டும். முந்திரி சாப்பிட்ட பிறகு அரிப்பு, வீக்கம், வாந்தி, மூச்சுத்திணறல் போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும்.
உடல் எடையைக் கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்பவர்கள் முந்திரியின் அளவில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆரோக்கியமான உணவாக இருந்தாலும், அதிக அளவில் சாப்பிடும்போது கலோரி உட்கொள்ளல் அதிகரிக்கலாம்.
முந்திரி மட்டுமின்றி பாதாம், வால்நட், பிஸ்தா போன்ற பல்வேறு நட்ஸ்களையும் அளவோடு உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். இவற்றை அலுவலகத்திற்கோ பள்ளிக்கோ சிறிய அளவில் எடுத்துச் சென்று ஆரோக்கியமான சிற்றுண்டியாக சாப்பிடலாம்.