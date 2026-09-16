கருஞ்சீரகம் யாரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது தெரியுமா?

கருத்தரிக்க முயற்சிப்பவர்கள்: கருஞ்சீரகம் கருவுறுதலைத் தடுக்கும் என்பதற்கு போதுமான மனித ஆய்வுகள் இல்லை. இருப்பினும், கருத்தரிக்க முயற்சிப்பவர்கள் கருஞ்சீரகத்தை அதிக அளவில் அல்லது மருத்துவப் பயன்பாட்டிற்காக எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்பு மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறுவது அவசியம்.
கர்ப்பிணிப் பெண்கள்: கருஞ்சீரக எண்ணெய் மற்றும் அதிக அளவிலான சாறுகள் கர்ப்ப காலத்தில் பாதுகாப்பானவை என உறுதி செய்யப்படவில்லை. எனவே, உணவில் சேர்க்கும் அளவைத் தவிர்த்து, மருத்துவப் பயன்பாட்டிற்காக எடுத்துக்கொள்வதைத் தவிர்க்கலாம்.
குறைந்த ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள்: கருஞ்சீரகம் ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கக்கூடும். ஏற்கெனவே குறைந்த ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் அல்லது ரத்த அழுத்தத்திற்கான மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்பவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி அதிக அளவில் உட்கொள்ளக்கூடாது.
ரத்தம் உறைவதற்கான பிரச்சனை உள்ளவர்கள்: கருஞ்சீரகம் ரத்தம் உறைவதைப் பாதிக்கக்கூடும் என்பதால், ரத்தம் உறையும் திறன் குறைந்தவர்கள் அதிக அளவில் எடுத்துக்கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
அறுவை சிகிச்சை செய்ய இருப்பவர்கள்: கருஞ்சீரகம் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் ரத்தம் உறைதலைப் பாதிக்கக்கூடும். அறுவை சிகிச்சைக்கு முன்பு இதனை மருத்துவப் பயன்பாட்டில் எடுத்துக்கொள்வதை நிறுத்த வேண்டுமா என்பதை மருத்துவரிடம் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
சர்க்கரை நோய்க்கான மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்பவர்கள்: கருஞ்சீரகம் ரத்தச் சர்க்கரை அளவைக் குறைக்கக்கூடும். சர்க்கரை நோய்க்கான மருந்துகளுடன் அதிக அளவில் எடுத்துக்கொண்டால் சர்க்கரை அளவு மிகவும் குறையும் அபாயம் இருக்கலாம்.
ஒவ்வாமை உள்ளவர்கள்: கருஞ்சீரகம் சிலருக்கு தோல் அரிப்பு, சிவத்தல் அல்லது பிற ஒவ்வாமை அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். இதனை உட்கொண்ட பிறகு ஒவ்வாமை ஏற்பட்டால் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
குழந்தைகள் மற்றும் பாலூட்டும் பெண்கள்: குழந்தைகள் மற்றும் பாலூட்டும் பெண்களுக்கு கருஞ்சீரகத்தை அதிக அளவில் அல்லது மருத்துவப் பயன்பாட்டிற்காக எடுத்துக்கொள்வதன் பாதுகாப்பு குறித்த போதுமான தகவல்கள் இல்லை. எனவே, மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கலாம்.