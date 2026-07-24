வாத்துகள் ஏன் தண்ணீரில் நனைவதில்லை? இதுதான் அறிவியல் காரணம்!

தினத்தந்தி
நாள் முழுவதும் தண்ணீரில் நீந்தும் வாத்துகள், வெளியே வந்ததும் உடலை ஒருமுறை சிலுப்பினாலே கிட்டத்தட்ட உலர்ந்துவிடும். இதற்கு அவற்றின் உடலமைப்பே முக்கிய காரணமாகும்.
வாத்துகளின் வால் பகுதிக்கு அருகில் "ப்ரீன் கிளாண்ட்" (Preen Gland) என்ற சிறப்பு சுரப்பி உள்ளது. இந்தச் சுரப்பி இயற்கையான எண்ணெயை சுரக்கிறது.
வாத்துகள் தங்கள் அலகால் அந்த எண்ணெயை எடுத்து, உடல் முழுவதும் உள்ள சிறகுகளில் நன்றாகத் தடவிக் கொள்கின்றன. இந்த எண்ணெய் சிறகுகளின் மீது நீர்ப்புகா (Waterproof) பாதுகாப்பு படலத்தை உருவாக்குகிறது.
மேலும், வாத்துகளின் சிறகுகள் மிகவும் நெருக்கமாக ஒன்றோடு ஒன்று பின்னிப்பிணைந்த அமைப்பில் இருப்பதால், தண்ணீர் உள்ளே ஊடுருவ முடியாமல் வெளியே வழிந்துவிடுகிறது.
இந்த அமைப்பு சிறகுகளுக்குள் காற்றைத் தக்கவைத்து, வாத்துகள் தண்ணீரில் எளிதாக மிதக்கவும் உதவுகிறது. அதே நேரத்தில், உடல் வெப்பத்தையும் பாதுகாக்கிறது.
வாத்துகள் தங்கள் சிறகுகளை அடிக்கடி சுத்தம் செய்து, மீண்டும் மீண்டும் எண்ணெய் தடவிக்கொள்வதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இதனால் நீர்ப்புகா தன்மை தொடர்ந்து பராமரிக்கப்பட்டு, சிறகுகள் எப்போதும் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன.
சிறகுகள் முழுவதும் நனைந்துவிட்டால், வாத்தின் எடை அதிகரித்து நீந்துவதும் பறப்பதும் சிரமமாகிவிடும். எனவே இந்த இயற்கை எண்ணெய் பாதுகாப்பு அவற்றின் வாழ்விற்கு மிகவும் அவசியமானது.
அதனால்தான் வாத்துகளுக்கு மழையோ, தண்ணீரோ பெரிய பிரச்சினையாக இருப்பதில்லை. இயற்கை வழங்கிய இந்த அற்புதமான பாதுகாப்பு அமைப்பே அவற்றை எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்கிறது.