நேந்திரன் வாழைப்பழம் ஏன் உணவில் சேர்க்கலாம்? இதோ முக்கிய காரணங்கள்!
தினத்தந்தி
நேந்திரன் வாழைப்பழம் பல்வேறு வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் நார்ச்சத்துக்களைக் கொண்ட ஊட்டச்சத்து நிறைந்த பழமாகும். இது வயிறு நிறைவாக இருக்க உதவுவதால், உணவுக்கு இடையிலான சிற்றுண்டியாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
நேந்திரன் வாழைப்பழத்தில் நார்ச்சத்து, பொட்டாசியம், வைட்டமின் பி6, வைட்டமின் சி உள்ளிட்ட ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன. இதன் ஊட்டச்சத்து அளவு பழத்தின் முதிர்ச்சி மற்றும் வளர்ப்பு முறைக்கு ஏற்ப மாறுபடலாம்.
இதில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமானத்திற்கு உதவுவதுடன், குடல் இயக்கத்தை சீராக வைத்திருக்க உதவும். நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை தொடர்ந்து உட்கொள்வது குடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் நன்மை அளிக்கக்கூடும்.
நேந்திரன் வாழைப்பழத்தில் பொட்டாசியம் அதிகமாகவும், சோடியம் குறைவாகவும் உள்ளது. பொட்டாசியம் உடலில் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதயத் துடிப்பை சீராக பராமரிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதால், இது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு பயனுள்ள உணவாக இருக்கலாம்.
வாழைப்பழம் எடை குறைப்பை நேரடியாக ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை. இருப்பினும், இதில் உள்ள நார்ச்சத்து மற்றும் வயிறு நிறைவு உணர்வு காரணமாக, சமச்சீர் உணவின் ஒரு பகுதியாக அளவோடு சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
நேந்திரன் வாழைப்பழத்தில் உள்ள வைட்டமின் சி மற்றும் பிற தாவரச் சேர்மங்கள் உடலின் இயல்பான நோய் எதிர்ப்பு செயல்பாட்டுக்கு ஆதரவளிக்கின்றன. இருப்பினும், இது நோய்களைத் தடுக்கும் அல்லது குணப்படுத்தும் மருந்தாக கருதக்கூடாது.
குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்கள் தங்கள் உணவுமுறைக்கு ஏற்ப நேந்திரன் வாழைப்பழத்தை வேகவைத்தோ, சமைத்தோ அல்லது பழுத்த நிலையில் அளவோடு சாப்பிடலாம். கர்ப்பிணிகளும் மருத்துவர் அல்லது ஊட்டச்சத்து நிபுணரின் ஆலோசனைக்கு ஏற்ப இதை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
நேந்திரன் வாழைப்பழம் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவாக இருந்தாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட நோயை குணப்படுத்தும் உணவாக பார்க்கக்கூடாது. நீரிழிவு உள்ளிட்ட உடல்நலப் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் தங்களது உணவின் மொத்த அளவு மற்றும் தனிப்பட்ட உடல்நிலைக்கு ஏற்ப இதை உட்கொள்வது நல்லது.