ஆரோக்கிய வாழ்க்கைக்கு நார்த்தங்காய் ஏன் அவசியம்?

இதய ஆரோக்கியம்: நார்த்தங்காயில் பிளாவனாய்டுகள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றங்கள் நிறைந்துள்ளன. இது இதய நோய்களின் அபாயத்தை குறைக்க உதவுகிறது.
கொழுப்பு கட்டுப்பாடு: நார்த்தங்காய், கெட்ட கொழுப்பு (LDL) அளவைக் குறைத்து, நல்ல கொழுப்பு (HDL) அளவை உயர்த்த உதவுகிறது.
மனஅழுத்த நிவாரணம்: நார்த்தங்காய் எண்ணெயைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படும் அரோமாதெரபி, மன அழுத்தம், பதட்டம் மற்றும் மனச்சோர்வை குறைக்க உதவுகிறது.
தூக்கம் மற்றும் மனத் தெளிவு : ஒரு கப் ஏர்ல் கிரே டீ குடிப்பது அல்லது டிஃப்யூசரில் நார்த்தங்காய் எண்ணெயைப் பயன்படுத்துவது, பதற்றத்தை குறைத்து, தூக்கத்தை மேம்படுத்தி, மனத் தெளிவை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
செரிமானம் மேம்பாடு : நார்த்தங்காய் எண்ணெயில் உள்ள கூறுகள் செரிமான நொதிகளின் சுரப்பை தூண்டி, செரிமானத்தை மேம்படுத்தி அசௌகரியத்தை குறைக்க உதவுகின்றன.
சரும பராமரிப்பு : இதில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்ற மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு குணங்கள், முகப்பருவை குறைத்து, எண்ணெய் பசை சருமத்தை கட்டுப்படுத்தி, சரும எரிச்சலை அமைதிப்படுத்த உதவுகின்றன.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி: நார்த்தங்காயில் வைட்டமின் C மற்றும் பிற ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளதால், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
பயன்படுத்தும் முறைகள்: தேநீரில் சேர்த்து குடிக்கலாம். அத்தியாவசிய எண்ணெயாக (Essential oil) பயன்படுத்தலாம். அரோமாதெரபியில் பயன்படுத்தலாம்.