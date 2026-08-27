வேலை நேரத்தில் எழுந்து நடப்பது ஏன் அவசியம்? காரணம் தெரிஞ்சா ஆச்சரியப்படுவீங்க!

தினத்தந்தி
நீண்ட நேரம் உட்காராதீர்கள்: தினமும் பல மணி நேரம் தொடர்ந்து கம்ப்யூட்டர் முன்பு அமர்ந்து வேலை செய்வது உடல் இயக்கத்தை குறைக்கிறது. எனவே, வேலைக்கு இடையிலும் உடலை அசைப்பது அவசியம்.
அவ்வப்போது எழுந்து நடக்கவும்: அரை மணி நேரம் அல்லது ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறையாவது சில நிமிடங்கள் இருக்கையில் இருந்து எழுந்து நடமாடுவது நல்ல பழக்கமாகும்.
மாடிப்படி ஏறும்போது கவனியுங்கள்: சிறிய அளவிலான உடல் இயக்கத்திற்கே அதிகமாக மூச்சு வாங்குவது அல்லது சோர்வு ஏற்படுவது தொடர்ந்து இருந்தால், உடல் தகுதியை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
காலையிலேயே உடற்பயிற்சி: அலுவலகம் செல்வதற்கு முன்பு தினமும் குறிப்பிட்ட நேரத்தை உடற்பயிற்சிக்காக ஒதுக்குவது உடலை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்க உதவும்.
அதிகப்படியான சோர்வை அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்: நாள் முழுவதும் உட்கார்ந்து வேலை செய்த பிறகு வீடு திரும்பியதும் கடுமையான அசதி, சோர்வு அல்லது எந்த வேலையும் செய்ய விருப்பமில்லாத நிலை ஏற்பட்டால், உடல் இயக்கம் குறைவாக இருப்பதையும் கவனிக்க வேண்டும்.
தசைகளுக்கு பயிற்சி தேவை: நீண்ட காலம் உட்கார்ந்திருப்பதால் தசைகளின் இயக்கம் குறையலாம். நடைப்பயிற்சி, நீட்டிப்பு பயிற்சிகள் போன்றவற்றை வழக்கத்தில் சேர்ப்பது உதவியாக இருக்கும்.
தசைகள் வலுவாக இருக்க வேண்டும்: உடலைத் தாங்கி அன்றாட செயல்பாடுகளைச் செய்ய தசைகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. தசைகளுக்கு போதிய இயக்கம் இல்லாவிட்டால் உடல் பலவீனமாக உணரப்படலாம்.
உடல் இயக்கத்தை தினசரி பழக்கமாக்குங்கள்: உடற்பயிற்சிக்கு தனியாக நேரம் ஒதுக்குவதுடன், அலுவலகத்தில் லிப்ட்டுக்கு பதிலாக முடிந்தவரை படிக்கட்டுகளைப் பயன்படுத்துதல், சிறிய இடைவெளிகளில் நடப்பது போன்ற செயல்களையும் தினசரி வழக்கத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.