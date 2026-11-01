புது துணியை துவைக்காமல் அணிகிறீர்களா? இது உங்களுக்குத்தான்!

தினத்தந்தி
புதிய ஆடைகளை வாங்கியதும் உடனே அணிய பலரும் விரும்புகின்றனர். ஆனால், ஆடைகளை உற்பத்தி செய்வது முதல் கடைகளுக்குக் கொண்டு செல்வது வரை பல்வேறு நிலைகளைக் கடந்து வருகின்றன. எனவே, புதிய ஆடைகளை அணிவதற்கு முன்பு துவைப்பது நல்லது.
ஆடைகள் சுருங்காமல் இருக்கவும், சுருக்கமின்றி இருக்கவும் சில ரசாயனப் பூச்சுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை சிலருக்கு தோல் எரிச்சல், அரிப்பு மற்றும் ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தலாம். எனவே, புதிய ஆடைகளைத் துவைத்துப் பயன்படுத்துவது சருமத்தைப் பராமரிக்க உதவலாம்.
புதிய ஆடைகளில் பயன்படுத்தப்படும் சாயங்கள் மற்றும் பிற பொருட்கள் உணர்திறன் மிக்க சருமம் கொண்டவர்களுக்கு ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தலாம். இதனால் சிவந்த தடிப்புகள், அரிப்பு போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றக்கூடும். ஆடைகளை முதலில் துவைப்பது இத்தகைய பாதிப்புகளைக் குறைக்க உதவலாம்.
குழந்தைகளின் சருமம் எளிதில் எரிச்சலடையக்கூடும். புதிய ஆடைகளில் இருக்கும் சாயங்கள் அல்லது உற்பத்தி எச்சங்கள் அவர்களின் சருமத்தில் அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தலாம். எனவே, குழந்தைகளுக்குப் புதிய ஆடைகளை அணிவிப்பதற்கு முன்பு துவைத்துப் பயன்படுத்துவது நல்லது.
கடைகளில் பலர் ஆடைகளை அணிந்து பார்த்திருக்கலாம். இதனால் ஆடைகளில் அழுக்கு மற்றும் சில நுண்ணுயிரிகள் படிய வாய்ப்புள்ளது. புதிய ஆடைகளைத் துவைப்பது அவற்றில் இருக்கும் அழுக்கை அகற்றி, சுகாதாரத்தைப் பராமரிக்க உதவலாம்.
ஆடைகள் தயாரிக்கப்பட்ட பிறகு கிடங்குகள் மற்றும் போக்குவரத்து வழியாகக் கடைகளுக்கு வந்து சேர்கின்றன. இந்தச் செயல்முறைகளின்போது துணிகளில் தூசி மற்றும் பிற அழுக்குகள் படியலாம். ஆடைகளைத் துவைப்பது இவற்றை அகற்றி, சுத்தமாகப் பயன்படுத்த உதவலாம்.
கருப்பு, சிவப்பு, அடர் நீலம் போன்ற நிற ஆடுகளில் சாயம் வெளியேற வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக, முதல் முறை துவைக்கும்போது நிறம் வெளியேறலாம். எனவே, ஆடைகளின் பராமரிப்பு வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, அவற்றைத் தனித்தனியாகத் துவைப்பது நல்லது.
புதிய ஆடைகளைத் துவைக்கும்போது துணியின் வகைக்கு ஏற்ற சலவைத்தூளைப் பயன்படுத்தலாம். ஆடையின் பராமரிப்பு வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, நன்றாக அலசி உலர்த்த வேண்டும். உப்பு அல்லது வினிகர் சேர்த்தால்தான் ரசாயனங்கள் முழுமையாக நீங்கும் என்பதற்கு உறுதியான ஆதாரம் இல்லை.
புதிய ஆடைகளை அணிவதற்கு முன்பு ஒருமுறை துவைப்பதை வழக்கமாக்கிக்கொள்ளுங்கள். குறிப்பாக, உள்ளாடைகள் மற்றும் குழந்தைகளின் ஆடைகளைத் துவைத்துப் பயன்படுத்துவது நல்லது. இதன் மூலம் துணிகளில் இருக்கும் தூசி, அழுக்கு மற்றும் சில உற்பத்தி எச்சங்களை அகற்றி, சரும ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவலாம்.