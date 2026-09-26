உலகின் மிகவும் வித்தியாசமான இடங்கள்! பார்த்தால் நம்பவே முடியாது

தினத்தந்தி
சஹாரா பாலைவனம் – மழை மிகவும் குறைவாக இருக்கும் உலகின் மிகப்பெரிய வெப்பமான பாலைவனங்களில் ஒன்று.
சாலார் டி உயுனி – பொலிவியாவில் உள்ள இந்த உப்பு பாலைவனம் மழைக்காலத்தில் மிகப்பெரிய கண்ணாடி போல காட்சியளிக்கும்.
கப்படோக்கியா – துருக்கியில் உள்ள பாறை அமைப்புகளும் நிலத்தடி நகரங்களும் இதை தனித்துவமாக்குகின்றன.
கிரேட் ப்ளூ ஹோல் – பெலிஸில் கடலுக்குள் காணப்படும் மிகப்பெரிய நீல நிற ஆழ்குழி.
சோகோட்ரா தீவு – யேமனுக்கு அருகிலுள்ள இந்த தீவில் உலகின் வேறு பகுதிகளில் அரிதாகக் காணப்படும் தாவரங்கள் உள்ளன.
ரெயின்போ மவுண்டன் – பெருவில் பல்வேறு நிறங்களில் காணப்படும் மலைப்பகுதி.
ஐஸ்லாந்தின் பனிக்குகைகள் – பனிக்கட்டிகளுக்குள் உருவாகும் நீல நிற குகைகள் இயற்கையின் வித்தியாசமான தோற்றத்தை காட்டுகின்றன.
டானகில் தாழ்வுநிலம் – எத்தியோப்பியாவில் மிகவும் கடுமையான வெப்பநிலை மற்றும் தனித்துவமான எரிமலை நிலப்பரப்புகளைக் கொண்ட பகுதி.