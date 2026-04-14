ஊழல், குடும்ப ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி – அண்ணாமலை விமர்சனம்!

தினத்தந்தி
வரும் மே 4-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு தமிழகத்தில் மாற்றம் நிச்சயம் ஏற்படும் என கூறப்படுகிறது.
தி.மு.க. ஆட்சி வேண்டாம் என்ற எண்ணம் பல பகுதிகளில் உள்ள மக்களிடம் உருவாகியுள்ளது. ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டால் மட்டுமே உண்மையான மாற்றமும் நிவாரணமும் கிடைக்கும் என்ற கருத்தும் நிலவுகிறது.
கைத்தறி தொழிலாளர்களின் வறுமையை பயன்படுத்தி 250 கிட்னிகள் திருடப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த விவகாரத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் கூறப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைந்தவுடன், குற்றத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மற்றும் உடந்தையாக இருந்தவர்கள் அனைவரும் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்பட்டு தண்டிக்கப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
அதேபோல், அ.தி.மு.க.வை முகமூடியாக பயன்படுத்தி பா.ஜனதா தமிழகத்தில் நுழைகிறது என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் முன்வைக்கப்படுகின்றன.
ஆனால், தாங்கள் அனைவரும் ஒரே கருத்துடன் இருப்பதாகவும், பா.ஜனதா ஆட்சிக்கு வந்தால் குடும்ப ஆட்சி மற்றும் ஊழல் போன்றவை முடிவுக்கு வரும் எனவும் ஆதரவாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
தமிழகம் முழுவதும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு ஆதரவாக அலை வீசுகிறது என்றும், மே 4-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தமிழக முதலமைச்சராக பதவி ஏற்குவது உறுதியாகும் எனவும் கூறப்படுகிறது.