கூட்டணி அரசியலை குறிவைத்த அண்ணாமலை!

நாடாளுமன்றத்தில் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்ய கொண்டு வரப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை காங்கிரஸ், தி.மு.க. ஆகிய கட்சிகள் சேர்ந்து தோற்கடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
பெண்களின் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதித்துவம் அதிகரிப்பதற்கு எதிராக வாக்களித்த தி.மு.க. கூட்டணிக்கு பெண்கள் வாக்களிக்கக் கூடாது என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது.
கடந்த 1973-ம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்பு நடந்தபோது 525-இல் இருந்து 545 ஆக நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் உயர்த்தப்பட்டன.
அப்போது தமிழ்நாட்டில் 39 எம்.பி.க்கள் என்ற எண்ணிக்கை 41 ஆக அதிகரித்திருக்கும் நிலையில், அதை வேண்டாம் என்று கருணாநிதி கூறியதாக குறிப்பிடப்படுகிறது. அதே தவறை தற்போது மு.க.ஸ்டாலின் செய்கிறார் என்றும் விமர்சிக்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் நதிநீர் பிரச்சினை நிலவுகிறது. அதற்கு தீர்வு காண கடந்த 5 ஆண்டுகளில் போதுமான நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்று குற்றம் சாட்டப்படுகிறது.
தமிழக முதல்-அமைச்சருக்கு விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகளின் பிரச்சினைகள் குறித்த புரிதல் இல்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 2,080 பலாத்கார வழக்குகள் மற்றும் 39,900 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இந்த விவகாரங்கள் குறித்து தி.மு.க. கூட்டணியில் உள்ள பிரேமலதா பேசியுள்ளார். தமிழ்நாட்டில் தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் ராகுல் காந்தி தனித்தனியாக பிரசாரம் செய்து வருகின்றனர். தி.மு.க. தலைமையிலான கூட்டணி எந்த நேரத்திலும் உடையக்கூடும் என்ற கருத்தும் வெளியிடப்படுகிறது