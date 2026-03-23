தேர்தலில் ஜொலித்த பேராசிரியர் அன்பழகன்!

தினத்தந்தி

பாயிண்ட் சுருக்கி தரவும் : தமிழக அரசியலில் "இனமானப் பேராசிரியர்” என்று அழைக்கப்படும் க. அன்பழ கன், தி.மு.க.வின் அரசியல் சாணக்கியராகவும், கருணாநிதியின் நம்பிக்கைக்குரிய நண்பராகவும், கொள்கைப்பிடிப்பு மிக்க தலைவராகவும் செயல்பட்டு திராவிட சிந்தனைகளை வளர்த்து வந்தார்.

பெரியார், அண்ணா வழியில் பகுத்தறிவு, சமூக நீதி மற்றும் இன உரிமை சார்ந்த கொள்கைகளில் எவ்வித சமரசமும் இன்றி செயல்பட்டதால், 'இனமானப் பேராசிரியர்' என்று அழைக்கப்பட்டார்.

இவர் 9 முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும், கல்வி, சுகாதாரம், சமூக நலத்துறை மற்றும் நிதி அமைச்சராகவும் பணியாற்றி பல்வேறு சாதனைகளை படைத்தார்.

ஒரு முறை சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினராகவும், ஒரு முறை சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவராகவும், ஒரு முறை நாடாளுமன்ற மக்களவை உறுப்பினராகவும் பணியாற்றி உள்ளார்.

நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றத்தில் மிகச்சிறந்த விவாதங்களை முன்வைத்து, திராவிட இயக்க கொள்கைகளை ஆணித்தரமாக பதிவு செய்தவர்.

தி.மு.க.வின் பொதுச்செயலாளராக சுமார் 43 ஆண்டுகள் (1977-2020) தொடர்ந்து பணியாற்றி தமிழ்நாட்டின் அரசியலிலும், தி.மு.க. வரலாற்றிலும் எவராலும் அழிக்க முடியாத வரலாற்று சுவட்டை பதித்தார்.

1984 சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற அவர், ஈழத் தமிழர் பிரச்சினைக்காக 1986-ல் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்து தியாகத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

அண்ணா, கருணாநிதி, மு.க. ஸ்டாலின் ஆகியோருடன் பணியாற்றிய அன்பழகனின் கல்விப் பங்களிப்பை போற்ற, அவரது பெயரில் தமிழக அரசு ஆண்டுதோறும் விருதுகள் வழங்குகிறது.

