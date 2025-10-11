நடிகை பிரியா வாரியரின் லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்..!
@priya.p.varrier
நடிகை பிரியா வாரியர் மலையாளத்தில் கடந்த 2019-ம் ஆண்டு வெளிவந்த ஒரு அடார் லவ் படம் மூலம் அறிமுகமானார்.
@priya.p.varrier
படத்தின் ஒரு பாடலில் பிரியா வாரியர் கண்ணடித்தது ரசிகர்களை கவர்ந்தது. அந்த காட்சியின் மூலம் சமூக வலைதளங்களில் அப்போது டிரெண்ட் ஆனார்.
@priya.p.varrier
சமீபத்தில் குட் பேட் அக்லி படத்தில் 'தொட்டு தொட்டு பேசும் சுல்தானா' என்ற பாடலுக்கு நடனமாடினார். இதன் மூலம் மீண்டும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது.
@priya.p.varrier
சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருக்கும் பிரியா வாரியர், அவ்வப்போது வெளியிடும் புகைப்படங்கள் ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறது.
@priya.p.varrier
@priya.p.varrier
@priya.p.varrier
@priya.p.varrier
@priya.p.varrier
@priya.p.varrier
Explore