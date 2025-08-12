இரவில் தூக்கம் வராமல் அவதியா? இந்த உணவுகளை சப்பிடுங்கள்!
சால்மன் மீன்: ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் வைட்டமின் டி நிறைந்த சால்மன், மெலடோனின் உற்பத்தியை ஆதரிக்கிறது மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது. இது ஆழ்ந்த தூக்கத்தை ஊக்குவிக்கிறது.
சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு: இவை கார்போஹைட்ரேட், பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம் ஆகியவற்றால் நிரம்பியுள்ளன. அவை தசைகளை தளர்த்தி ஆழ்ந்த தூக்கத்தை ஆதரிக்க உதவுகின்றன. இது இரவில் உங்களை எழுப்பக்கூடிய ரத்த சர்க்கரை குறைவதைத் தடுக்கிறது.
கீரைகள்: மெக்னீசியம், கால்சியம் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த இலைக் கீரைகள், ஓய்வை ஊக்குவிக்கின்றன. இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் உடல் அமைதியாக இருக்க உதவுகின்றன மற்றும் இரவு நேர விழிப்பு அல்லது அமைதியற்ற தூக்கத்தின் வாய்ப்புகளைக் குறைக்கின்றன.
கொண்டைக்கடலை அல்லது பருப்பு: சிறந்த தாவர அடிப்படையிலான புரத மூலங்களான கொண்டைக்கடலை மற்றும் பயறு வகைகளில் வைட்டமின் B6 உள்ளது, இது மெலடோனின் உற்பத்தியில் பங்கு வகிக்கிறது.
பாதாம்: பாதாமில் மெக்னீசியம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நிறைந்துள்ளன. அவை தரமான தூக்கத்தை ஆதரிக்கின்றன. இரவு உணவில் ஒரு சிறிய பகுதியை சாப்பிடுவது உடல் ஓய்வெடுக்கவும் ஓய்வுக்குத் தயாராகவும் உதவும்.
வாழைப்பழம்: இரவு உணவிலோ அல்லது இனிப்புப் பண்டத்திலோ சிறிது வாழைப்பழத்தைச் சேர்ப்பது பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியத்தை வழங்குகிறது. இவை இரண்டும் இயற்கையான தசை தளர்த்திகளாகும்.
பூசணி விதைகள்: மெக்னீசியம், துத்தநாகம் மற்றும் டிரிப்டோபான் நிறைந்த பூசணி விதைகள் ஒரு சிறந்த இரவு நேர சிற்றுண்டியாகும். அவை அவை நிம்மதியான தூக்கத்திற்கும் உற்சாகமான காலைக்கும் அவசியமானவை.