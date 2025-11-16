கிடைக்கும்போது சாப்பிடுங்க..ஏன்னா நன்மைகள் அதிகம்.!!
கால்சியம், பாஸ்பரஸ், இரும்புச்சத்து, நார்ச்சத்து, புரதம், வைட்டமின் சி, அமிரோன், அமைரின், சிட்டோசிரால், கரோட்டின், குவாட்ராங்குலாரின்-ஏ, குவர்சிடின் போன்ற சத்துக்கள் பிரண்டையில் உள்ளன.
பிரண்டையை துவையல் செய்து சாப்பிடுவதன் மூலம் சர்க்கரை நோய், குடல் புண், மூல நோய் போன்றவை குணமாகும்.
பெண்களுக்கு மாதவிடாயின்போது ஏற்படும் இடுப்பு வலி, வயிற்று வலி நீங்குவதற்கு பிரண்டை சிறந்த மருந்தாகும்.
செரிமான சக்தியை அதிகரிக்கும் திறன் கொண்டது.
ரத்தக் குழாய்களில் ஏற்படும் கொழுப்பைக் கரைத்து, ரத்த ஓட்டத்தை சீராக செயல்பட வைக்கிறது.
பிரண்டையில் உள்ள வைட்டமின் சி, எலும்புகளை ஒட்ட வைக்கும் சக்தி நிறைந்தது.
வீக்கம், சுளுக்கு, பிடிப்பு போன்றவற்றுக்கு பிரண்டை சிறந்த மருந்தாகும்.
Explore