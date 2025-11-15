கீரை வகைகள் ரத்த ஓட்டம் சீராக நடைபெறுவதற்கு துணை நிற்பவை. கல்லீரலில் உள்ள நொதிகளை அதிகரிக்கவும், ரத்த சுத்திகரிப்புக்கும் உதவி புரியும்.
சர்க்கரைக்கு பதிலாக வெல்லம் பயன்படுத்துவது நல்லது. இதில் இரும்புச் சத்து அதிகமிருக்கிறது. ஹீமோகுளோபின் அளவுகளையும், ரத்த ஓட்டத்தையும் சீராகப் பராமரிக்கவும், ரத்தத்தைத் தூய்மைப்படுத்தவும் உதவுகிறது.
பீட்ரூட் சாறு இயற்கையாகவே உடலில் நச்சுத்தன்மையற்ற நொதிகளின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது. கல்லீரல் வீக்க பிரச்சினையில் இருந்தும் பாதுகாப்பு அளிக்கும்.
எலுமிச்சை சாறு உங்கள் இரத்தத்தில் உள்ள நச்சுக் கிருமிகளை அழித்து, உடலில் உள்ள செரிமானப் பாதையை சரி செய்து ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
குடிநீர், இயற்கையாகவே ரத்தத்தைச் சுத்திகரிக்கும் பணியை மேற்கொள்கிறது. சிறுநீரகம் மூலம் உடலில் உள்ள கழிவுகளை சிறுநீராக வெளியேற்றுகிறது. ரத்தத்தில் உள்ள நச்சுக்களையும் நீக்க உதவும்.
மஞ்சள் ஒரு சக்தி நிறைந்த மூலிகையாகும்.இது அனைத்து நோயையும் குணப்படுத்தக் கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்தது. மஞ்சள் நம் இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கவும் மற்றும் இரத்தத்தில் உள்ள கிருமிகளை அழிக்கவும் உதவுகிறது.
துளசி, பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. உங்கள் இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கவும், இரத்தம், கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகத்திலிருந்து நச்சுகளை அகற்றவும் துளசி ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும்.