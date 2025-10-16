கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைக்க...கறிவேப்பிலை ஒருவரின் இரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்பின் அளவைக் குறைக்க உதவும் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இது நல்ல கொழுப்பின் (HDL) அளவை அதிகரிக்கிறது மற்றும் பெருந்தமனி தடிப்பு மற்றும் இதய நோய்களில் இருந்து பாதுகாக்கிறது .
செரிமானத்தை அதிகரிக்க...பழங்காலத்திலிருந்தே கறிவேப்பிலையின் நன்மைகளில் ஒன்று செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது. மேலும் இது வயிற்றில் தேவையற்ற கழிவுகளை அகற்ற உதவுகிறது.
முடி வளர்ச்சிக்கு...சேதமடைந்த கூந்தலுக்கு சிகிச்சையளிப்பதில், கறிவேப்பிலை மிகவும் வெற்றிகரமானது, மெல்லிய முடி தண்டுக்கு வலுவூட்டுகிறது மற்றும் முடி உதிர்வை தடுக்கிறது. மேலும் பொடுகுக்கு சிகிச்சையளிக்க இதைப் பயன்படுத்தலாம்.
கண் ஆரோக்கியத்திற்கு...கறிவேப்பிலையில் கரோட்டினாய்டு கொண்ட வைட்டமின் ஏ நிறைந்துள்ளது, இதனால் கார்னியா பாதிப்பு ஏற்படுவதை குறைக்கிறது.
எடை இழப்பை ஊக்குவிக்க...உடல் எடையை குறைக்கும் போது, கறிவேப்பிலை ஒரு நல்ல மூலிகை. உடலில் தேங்கியுள்ள கொழுப்பை வெளியேற்ற இது சிறந்த மருந்து.
இரத்த ஓட்டத்திற்கு...கறிவேப்பிலையை வழக்கமான உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதன் மூலம் மாதவிடாய் பிரச்சினைகள், கோனோரியா , வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் வலிகளைப் போக்க உதவுகிறது .
நீரிழிவு எதிர்ப்பு பண்புக்கு...கறிவேப்பிலையில் உள்ள கார்பசோல் ஆல்கலாய்டுகள் போன்ற தாவர கலவைகள் நீரிழிவு எதிர்ப்பு மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. இது இன்சுலின் எதிர்ப்பைக் குறைக்கவும், இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கவும் உதவும்.