இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் சிவப்பு நிற பழங்கள்!
மாதுளை: மாதுளையில் பாலிபினால்கள், ஆன்டி ஆக்சிடென்டுகள் மிகுந்துள்ளன. அவை புற்றுநோய், இதய நோய் அபாயத்தை தடுக்கக்கூடியவை.
ஸ்ட்ராபெர்ரி: ஸ்ட்ராபெர்ரி பழத்தில் போலேட், போலிக் அமிலம் உள்ளது. இதுவும் இதய ஆரோக்கியத்தை காக்க துணை புரியும். ஆன்டி ஆக்சிடென்டுகள், வைட்டமின் சி போன்றவையும் உள்ளடங்கி இருக்கின்றன. அவை நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்தும்.
ஆப்பிள்: ஆப்பிளில் நார்ச்சத்து, பாலிபீனால்கள், வைட்டமின் சி போன்றவை அதிகம் உள்ளன. அதிலிருக்கும் நார்ச்சத்து எடை குறைப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
செர்ரி: வைட்டமின் சி, பொட்டாசியம் மட்டுமின்றி நார்ச்சத்து நிரம்பப்பெற்றது. ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க துணை புரியும்.
தர்பூசணி: 92 சதவிகிதம் நீர்ச்சத்து கொண்ட தர்பூசணியில் பீட்டா கரோட்டின், வைட்டமின் சி, லைகோபீன் போன்றவையும் அதிகம் உள்ளன. எல்.டி.எல் எனப்படும் கெட்ட கொழுப்பை குறைக்க உதவும். இதன் மூலம் இதய நோய் அபாயத்தை தவிர்க்கலாம்.
பிளம்ஸ்: வைட்டமின்கள், தாதுக்கள், ஆன்டி ஆக்சிடென்டுகள் மற்றும் நார்ச்சத்துக்கள் இந்த பழத்தில் அதிகம் உள்ளன. பல்வேறு நாள்பட்ட நோய் பாதிப்புகளை தடுக்க உதவும்.
ராஸ்பெர்ரி: நார்ச்சத்து மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்டுகள் உள்ளன. அவை கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை குறைப்பதோடு ரத்த அழுத்தம் அளவை கட்டுப்படுத்தி இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
சிவப்பு திராட்சை: இதில் வைட்டமின் பி, ஏ அதிகம் உண்டு. நீர்ச்சத்தும், லுடீன் ஜியாசாந்தைன் போன்ற ஆன்டிஆக்சிடென்டுகளும் நிறைந்திருக்கும். சிவப்பு திராட்சை பழ தோலில் பைட்டோ கெமிக்கல் ரெஸ்வெராட்ரோல் என்னும் சேர்மம் உள்ளது.