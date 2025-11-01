சுவையான மற்றும் ஆரோக்கியம் நிறைந்த பேரீச்சம்பழ அல்வா செய்முறை!
தேவையான பொருட்கள்: பேரீச்சம்பழம் -250 கிராம் (விதை நீக்கி பொடியாக நறுக்கியது), சர்க்கரை -250 கிராம், நெய் -200 கிராம், பால் -1/2 கப், பாதாம் பருப்பு -10, முந்திரிப்பருப்பு -10, குங்குமப்பூ -2 சிட்டிகை, வெந்நீர் -1 கப்
செய்முறை: முதல் நாள் இரவே ஒரு பாத்திரத்தில் பேரீச்சம்பழத்தை கொட்டை நீக்கி போட்டு, அதனுடன் வெந்நீர் விட்டு ஊற வைக்கவும்.
பேரீச்சம்பழத்தின் அளவை விட சிறிது அதிகமாக வெந்நீரை ஊற்றி, 5 மணி நேரம் நன்றாக ஊறவிட வேண்டும்.
பேரீச்சம்பழம் நன்கு ஊறிய பின்பு, மிக்சியில் பேரீச்சம் பழத்துடன் தேவையான அளவு பால் சேர்த்து நன்றாக அரைக்கவும்.
ஒரு தட்டில் சிறிறு வெண்ணெய் அல்லது நெய்யைத் தடவி வைக்கவும். பின்பு அடுப்பில் கடாய் வைத்து சூடானதும், அதில் சர்க்கரை, தண்ணீர் ஆகியவற்றை கலந்து பாகு காய்ச்சவும்.
சர்க்கரை இளம்பாகு பதத்தை அடைந்ததும், அதனுடன், அரைத்து வைத்திருக்கும் பேரீச்சம்பழ விழுது, நெய் சேர்த்து நன்றாக கரண்டியால் கிளறவும்.
பின்பு அதனுடன் முந்திரிப்பருப்பு, குங்குமப்பூ, பாதாம் பருப்பு ஆகியவற்றைப் போட்டு நன்றாக கரண்டியால் கிளறவும்.
ஒன்றாக சேர்ந்து பாத்திரத்தில் ஒட்டாத பதத்தை அடைந்ததும் கடாயை அடுப்பிலிருந்து இறக்கி, பேரீச்சம்பழ அல்வாவை வெண்ணெய் அல்லது நெய் பூசிய தட்டில் கொட்டி நன்றாகப் பரப்பி விடவும்.
அதன் மேல் கத்தியால் விரும்பிய வடிவங்களில் வெட்டி துண்டு போட்டு சாப்பிடலாம். சுவையான பேரீச்சம் பழ அல்வா உங்கள் நாவில் நடனமாடும்.
