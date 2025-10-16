தீபாவளி பலகாரம்..சுவையான பாசிப்பருப்பு பணியாரம்.!!
பச்சை பயிறு என்று அழைக்கப்படும் பாசிப்பயறை சாப்பிடுவதன் மூலமாக நமது உடலுக்கு தேவையான இரும்பு சத்து மற்றும் புரதசத்து கிடைக்கிறது.
தேவையான பொருட்கள்: பச்சரிசி 1/2 கிலோ, பாசிப்பருப்பு 1/2 கப், வெல்லம் 1/4 கிலோ, ஏலக்காய்த் தூள் 1/2 ஸ்பூன் எண்ணெய் தேவைக்கேற்ப ஆகியவை
செய்முறை: பச்சரிசியை இரண்டு மணி நேரம் ஊற வைத்து, நீரை வடித்து விட்டு, நிழலில் உலர வைத்து மாவாக்கிக் கொள்ளவும்.
ஒரு அடுப்பில் பாத்திரத்தை வைத்து தண்ணீர் ஊற்றி, பாசிப்பருப்பை வேக வைத்து இறக்கவும்.
பின்னர் கனமான பாத்திரத்தில் வெல்லத்தைப் போட்டு நீர் விட்டு கொதிக்க வைத்து, வெல்லம் கரைந்ததும் வடிகட்டவும். அதை கம்பி பாகு பதத்தில் காய்ச்சி இறக்கி வைக்கவும்.
அரிசி மாவில், வெந்த பாசிப்பருப்பு, பாகு, ஏலக்காய்த் தூள் போட்டு பணியார மாவு பதத்தில் நீர் விட்டு கரைக்கவும்.
வாணலியில் எண்ணெய் விட்டு காய்ந்ததும், மாவை கரண்டியால் எடுத்து ஊற்றவும். சிறிது நேரம் கழித்து இருபுறமும் வெந்தவுடன் சூடாக எடுத்து பரிமாறவும்.
குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விரும்பி உண்ணும் சுவையான இனிப்பு பாசிப்பருப்பு பணியாரம் தயார்.
