தீபாவளி ஸ்பெஷல்: சுவையும், ஆரோக்கியமும் நிறைந்த சாமை அல்வா!
தேவையான பொருட்கள்: சாமை -1 கப், தண்ணீர் -2 கப், நெய் -½கப், வெல்லம் -½கப், ஏலக்காய்த் தூள் -4 ஸ்பூன், முந்திரி, உலர் திராட்சை -தேவையான அளவு
செய்முறை:முதலில் சாமையை சுத்தமாக கழுவி, குறைந்தது 30 நிமிடங்களுக்கு ஊற வைக்கவும்.
ஏனெனில் ஊறிய சாமை, வேக வைக்க எளிமையாக இருக்கும். பிறகு ஒரு பாத்திரத்தில், ஊறவைத்த சாமையை தண்ணீர் சேர்த்து வேக வைக்கவும்.
சாமையும் அரிசி போலவே இருப்பதால் அதை எடுத்து அழுத்திப் பார்த்தே வெந்துவிட்டதா என அறிய முடியும். சாமை வெந்த பிறகு தண்ணீரை வடித்து அதை எடுத்து வைக்கவும்.
அதன் பிறகு ஒரு வாணலியில் நெய் விட்டு, உருகும் வரை காத்திருக்கவும். உருகிய நெய்யில், வேகவைத்த சாமையை சேர்த்து நன்றாக வதக்கவும்.
நெய்யும் சாமையும் நன்றாக கலந்த பிறகு அதில் வெல்லத்தைச் சேர்க்கவும். வெல்லம் உருகி சாமையோடு சேரும் வரை நன்றாக கிளற வேண்டும்.
அதன் பிறகு அதில் ஏலக்காய்த் தூள், முந்திரி, திராட்சை சேர்த்து கிளறி இறக்கவும். சுவையான சாமை அல்வா தயார்.
