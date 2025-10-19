தீபாவளி இனிப்பு: ரெண்டே நிமிடத்தில் சத்தான ஸ்நாக்ஸ் எள்ளு மிட்டாய்..!
எள்ளை அதிகம் சாப்பிடுவது உடலின் எலும்புகளை வலிமைப்படுத்தும். எள்ளை வைத்து இன்று சத்தான சுவையான மிட்டாய் செய்வது எப்படி என்று பார்க்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள்: வெள்ளை ( அல்லது ) கருப்பு எள் - 4 கப், கருப்பட்டி அல்லது வெல்லம் - 2 கப், ஏலக்காய் - 6 ,நெய் - சிறிதளவு ஆகியவை.
செய்முறை : முதலில் கருப்பட்டி அல்லது வெல்லத்தை தூள் செய்து கொள்ளவும்.
பின்னர் எள்ளுவை நன்றாக சுத்தம் செய்து வைக்கவும். ஏலக்காயை தூளாக்கி கொள்ளவும்.
வாணலியை அடுப்பில் வைத்து நெய் ஊற்றி அதில் எள்ளைப் போட்டு வாசனை வரும் வரை வறுக்கவும்.
பின் மிக்ஸியில், வறுத்த எள்ளுவை போட்டு கொர கொரப்பாக அரைத்து கொள்ளவும்.
ஒரு வாணலியில் கருப்பட்டி அல்லது வெல்லத்தை போட்டு சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து கருப்பட்டி கரைந்ததும் வடிகட்டி மீண்டும் அடுப்பில் வைத்து இடைவிடாது கிளறி பாகு காய்ச்ச வேண்டும்.
பின்பு இந்த பாகில் வறுத்த பொடித்த எள்ளை சிறிது சிறிதாக தூவி அத்துடன் ஏலக்காய் பொடியும் சேர்த்து நன்றாக கிளற வேண்டும்.
சிறிது நேரத்தில் அடுப்பில் இருந்து இறக்கி, நெய் தடவிய தட்டில் கொட்டி சிறுசிறு உருண்டையாக சமமாக பிடித்துக்கொள்ளவும். சூப்பரான எள்ளு மிட்டாய் ரெடி.
